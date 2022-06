Aanrijding tussen flitsbezorger en Douwe Bob eindigt op politiebureau: "Ik heb geen ID"

Zanger Douwe Bob is gisteravond opgepakt door de politie. Dat gebeurde nadat er een aanrijding op het Azartplein tussen hem en een flitsbezorger plaatsvond waarbij de politie werd ingeschakeld. De zanger plaatste er zelf vandaag een bericht over op Facebook . Hij moest mee naar het bureau omdat hij zich niet kon legitimeren.

De zanger schrijft opdat hij inderdaad opgepakt is. "Flitsbezorger op scooter snijdt me af op fietspad. Ik rij met hoofd tegen paal aan. (...) Politie komt ter plaatse. Ik heb geen ID bij me en wil gewoon weg omdat ik pijn heb. Ik zeg dat ik onderweg ben naar m'n pasgeboren zoon met luiers. Ik mocht nergens heen...."

Op het filmpje is te horen dat Douwe Bob nogal wat aan te merken heeft op het rijgedrag van flitsbezorgers: "Jullie motherfuckers. Elke keer. Over de stoep over alles heen en nu ben ik het, maar straks is het een kind." Waarbij hij ook een schop geeft tegen de fiets van de bezorger die op de grond ligt.

"Agressie echt onnodig"

Een omstander laat aan AT5 weten dat de zanger "agressief" was. "Ik vond het echt onnodig. Hij was buitenproportioneel agressief en zelfs fysiek. Hij begon hem stevig te duwen en heeft hem zelfs bij zijn helm vastgepakt en heel hard geschreeuwd."

"Hij riep al, film me, film me. Dus ik vond het voor de flitsbezorger wel belangrijk om het juiste verhaal naar buiten te brengen. Want ik had al het gevoel dat hij het zou verdraaien", aldus de getuige.

Boete na aanhouding

De politie laat weten dat er gisteravond rond 21.15 uur inderdaad een melding was binnengekomen van een aanrijding tussen een fietser en een scooter op het Azartplein. "Nadat de agenten ter plaatse waren kon of wilde een 29-jarige man zijn ID-kaart niet laten zien", zo laat een woordvoerder weten.

Douwe Bob beschrijft hetzelfde in zijn Facebookbericht. "Aangehouden en beboet voor het niet kunnen laten zien van m'n ID. Wat een wereld.."

De politie laat wel weten dat hij diezelfde avond weer is vrijgelaten en een boete kreeg voor het niet kunnen laten zien van zijn ID-kaart.