Stad NL V Apparaat maakt biogas van etensresten: "Laten zien dat het ook op kleine schaal kan"

In de wijk Holendrecht in Zuidoost is de eerste minivergister van de stad in gebruik genomen. Het apparaat is in beheer van buurtorganisatie de Groene Hub en zet GFE-afval (groente- fruit- en etensresten) om in biogas. "Deze machine kan alles wat een mens opeet ook verwerken", laat Martin Jas-Mögling van de Groene Hub weten.

Het apparaat stond al een tijdje op het plein van de Groene Hub, maar de organisatie moest lang wachten tot het apparaat in werking mocht gaan. "Het vergunningstraject met de gemeente heeft in totaal zo'n 16 maanden geduurd", vertelt Jas-Mögling. Afgelopen week liep de bezwaarprocedure voor de buurt af en kon de vergister voor het eerst worden gebruikt.

Het apparaat kan per dag 50 kilo GFE-afval verwerken tot 15m3 biogas. Gemiddeld genomen kan een eengezinswoning daar drie dagen van worden verwarmd. "Het wordt verwerkt tot een soort appelmoessachtige substantie", aldus Martin. De Groene Hub wil het gas gebruiken om hun eigen gebouw te verwarmen, daarnaast is het de bedoeling dat de basisschool die naast hen op het plein staat, basisschool de Morgenster, op het gas wordt aangesloten.

Quote "Anders gooi ik het in de prullenbak" Reda Mowad, eigenaar Grill Huis

Het GFE-afval is afkomstig van horecaondernemers uit de buurt, waardoor een circulair systeem in de buurt in werking wordt gezet. De eigenaar van snackbar Grill Huis is blij met de ontwikkeling: "Anders gooi ik het in de prullenbak."

Cirkeltje rond Buiten Amsterdam waren er al minivergisters, maar dan in eigendom van en op grond van specifieke bedrijven zoals Landal en de IKEA. "Huishoudelijk GFT-afval wordt in Amsterdam momenteel vooral tot compost verwerkt", laat de gemeente weten. Jas-Mögling is trots dat het de Groene Hub gelukt is deze vergister te realiseren: "Ons doel is om te laten zien dat het op kleine schaal kan." Hij hoopt dat meerdere organisaties het voorbeeld gaan volgen. "Het is vooral geschikt voor kerken, moskeeën, sportparken en sauna's, bijvoorbeeld. Bedrijven die relatief veel gas gebruiken, het liefst met een eigen keuken. Dan kunnen ze hun eigen reststromen gebruiken en is het cirkeltje rond."

Het apparaat van zo'n 60.00 euro is grotendeels gesubsidieerd door de gemeente: "Vanuit de subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief is er 5.000 euro aan bijgedragen. Daarnaast is er vanuit programma Ontwikkelbuurten een bedrag van 50.000 euro verleend. De gemeente zegt dat zowel grootschalige als kleinschalige projecten interessant kunnen zijn om de duurzaamheidsdoelen van de stad te realiseren. Of er in de nabije toekomst meerdere vergisters in de stad zullen volgen, wordt nog onderzocht: "Later dit jaar verwachten we deze projecten te evalueren om te kijken wat wel en niet werkt en of het bedrijven en omwonenden lukt om samen zorg te dragen voor het verminderen van afval."

Quote "Amsterdam wil in 2040 aardgas vrij zijn. Dan is dit een goede manier om bedrijven te helpen" Martin Jas-Mögling

Volgens Maarten Mulder, onderzoeker op het gebied van afval, duurzaamheid en de circulaire economie, zijn dit soort initatieven vaak vooral interessant voor de milieubewustwording van de buurt. De praktische uitvoering heeft nog wel wat haken en ogen: "Het neerzetten van de apparaten in de stad heeft veel consequenties, zo zijn er vergunningen nodig en is er ruimte nodig. Dat is lastig in Amsterdam. Ik denk niet perse dat het de oplossing van de toekomst is. Meer een tussenstop voor bewustwording." Martin beaamt dat er ruimte nodig is voor de apparaten, toch ziet hij het optimistisch in: "Amsterdam wil in 2040 aardgas vrij zijn, dan is dit een goede manier om vooral bedrijven te helpen."