Opnieuw cameratoezicht in Dijkmanshuizenstraat in Noord na schietincident

In de Dijkmanshuizenstraat in Noord is opnieuw cameratoezicht. Dat maakt de burgemeester vandaag bekend in een brief aan de gemeenteraad. De aanleiding is een schietincident op 8 juni van dit jaar, waarbij een man in zijn been is geraakt.

De schietpartij op 8 juni gebeurde in de vroege ochtend rond 6.30 uur. Het slachtoffer moest voor zijn verwondingen per ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis. Wel was hij aanspreekbaar.

Een paar dagen na het incident lieten omwonenden weten zich onveilig te voelen in hun buurt. Ook wilden ze opnieuw cameratoezicht in de straat. "Ik word liever de hele dag door een camera in de gaten gehouden, dan dat gevoel van onveiligheid", vertelde een van hen aan AT5/NH Amsterdam.

Een moeder met een baby en een hond, vertelde dat zij van haar vriend 's avonds niet over straat mag. "Hij vindt het te onveilig voor mij." Een andere hondenbezitter vertelde dat hij zijn vrouw 's avonds niet meer in de buurt de hond laat uitlaten. Ook zouden er vaak groepjes jongeren in de avonduren op straat hangen.

Beschietingen en explosies

In 2021 en 2020 vonden er meerdere beschietingen en explosies plaats in de Dijkmanshuizenstraat. Burgemeester Femke Halsema stelde de afgelopen jaren daarom een aantal keer cameratoezicht in.

Het is niet bekend er cameratoezicht wordt gehouden in de Dijkmanshuizenstraat. Wel laat de burgemeester weten dat "het besluit tot het instellen van cameratoezicht onmiddellijk zal worden ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde".