ITA wil alsnog dat nieuwe toneelgroep Amsterdam naam gaat veranderen

Het was een brutale stap, gaf een van de artistiek leiders Ward Weemhoff eerder toe. In maart van dit jaar veranderde De Warme Winkel in 'toneelgroep Amsterdam'. Dat klinkt menig Amsterdammer vast bekend in de oren, want dertig jaar lang is dit de naam geweest van een ander theatergezelschap in de stad. Toneelgroep Amsterdam (met hoofdletters) fuseerde in 2018 met de Stadsschouwburg en ging verder onder de naam Internationaal Theater Amsterdam (ITA). De naamswijziging van het andere theatergezelschap werd niet overlegd met ITA. "We vermoedden dat ze nee zouden zeggen", zei de artistiek leider daarover.

Dat er een brief op de deurmat kon vallen van een advocaat van ITA, was iets waar toneelgroep Amsterdam wel rekening mee hield, maar toch waren ze wat verrast. "We hadden niet verwacht dat ze drie maanden na de wijziging nog met een brief van een advocaat zouden komen. We hoopten dat ze alleen een beetje zouden balen en ons de naam zouden gunnen. Dit is een zwart scenario."

Bekende theaternaam

De theatergroep had zo zijn redenen om de bekend klinkende naam over te nemen. Volgens Weemhoff is het overnemen van de naam toneelgroep Amsterdam een 'buiging naar de toneelgeschiedenis'. Daarnaast vond de artistiek leider de timing ook heel goed. 'De naam toneelgroep Amsterdam zit nog vers is het geheugen", vertelt hij. "Je moet het dan ook meer als een kunstwerk in de publieke ruimte zien en niet alleen als marketingstunt." Daarnaast wil Weemhoff ook iets toevoegen aan het publieke debat: "Als toneelgezelschap spelen we graag met vragen rondom eigendom en authenticiteit."

Toneelgroep Amsterdam en ITA zijn partners van elkaar en kennen elkaar goed. De twee theatergezelschappen hebben een paar weken na de naamsverandering nog om de tafel gezeten. "Zij verzochten ons toen ook om ermee te stoppen, maar wij waren inhoudelijk niet overtuigd. We zouden toen nog een tweede gesprek voeren, maar dat werd telkens uitgesteld."

'Rechtszaak niet verantwoord'

Weemhoff hoopt met de petitie op zoveel mogelijk steun. "Ik hoop dat ons narratief breed gedeeld wordt en dat we genoeg support krijgen zodat ITA overtuigd is dat het publiek dit ons gunt." Wat er na 16 juni gaat gebeuren, weet toneelgroep Amsterdam niet. Weemhoff vermoedt dat ze een eventuele rechtszaak zullen verliezen. Daarnaast zou het ook financieel niet handig zijn. "We zijn een klein clubje en een rechtszaak zou voor ons niet verantwoord zijn."

Op de vraag of de naamsverandering toch nog wordt teruggedraaid, geeft hij niet direct antwoord. Ingewikkeld vindt hij het wel. "De naam 'toneelgroep Amsterdam' staat al op zoveel posters en is overgenomen door media. Ik heb het gevoel alsof we voor een ravijn staan en niet weten waar we heen moeten. Er is geen plan B."