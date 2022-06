Vrouw (18) krijgt zeven maanden jeugddetentie voor ontvoering tiener

Het slachtoffer liep op 13 november 2021 met twee vrienden in het centrum van Amstelveen. De twee vrouwen, die reden in een Fiat 500, spraken hen aan en vroegen of ze konden helpen een joint te draaien. Ze kenden elkaar niet. De drie reden een stukje mee. Nadat zijn twee vrienden op verschillende plekken waren afgezet, zat het slachtoffer alleen met de twee vrouwen in de auto.

De twee vrouwen dwongen hem daarna gegevens van zijn internetbankieren en Snapchat geven. Ook moest hij zijn identiteitsbewijs afgeven. De 18-jarige vrouw dreigde met de knijptang zijn 'zaadleiding door te knippen'. Uiteindelijk zetten ze hem af in Ouderkerk aan de Amstel, omdat ze daar een politie-auto geparkeerd zagen staan en schrokken.

Het slachtoffer heeft de ontvoering volgens de rechter als zeer traumatisch ervaren. "Bij hem is PTSS geconstateerd en hij is daar op dit moment nog voor onder behandeling bij een psycholoog", schrijft de rechter in het vonnis. Bovendien hebben de vrouwen nog altijd geen duidelijkheid gegeven over hun motief, wat onbevredigend is voor het slachtoffer en zijn familie.

Verstandelijke beperking

De 18-jarige vrouw had de grootste rol tijdens de ontvoering. Ze was op dat moment al meerderjarig, maar maakte volgens de rechter wel een 'jeugdige indruk' en er zijn aanwijzingen voor een verstandelijke beperking. De vrouw is in het verleden veroordeeld voor een straatroof en zat nog in een proeftijd voor die straf. De rechter veroordeelt haar tot ongeveer zeven maanden jeugddetentie, waarvan een maand voorwaardelijk is.

De 20-jarige vrouw die de auto bestuurde krijgt een werkstraf van 200 uur. Ook veroordeelt de rechter haar tot 90 dagen voorwaardelijke jeugddetentie, maar die straf hoeft ze dus alleen uit te zitten als ze weer de fout in gaat.