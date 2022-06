Amsterdamse jongen van 13 jaar opgepakt na overval op supermarkt

De politie heeft gisteren een 13-jarige Amsterdammer aangehouden na een poging om een overval te plegen op een supermarkt in Hoofddorp. Hij zou de overval met een 14-jarige Hoofddorper gepleegd hebben. Door ingrijpen van een medewerker mislukte die overval.

Rond 16.10 uur renden twee jongens met een masker op de supermarkt in. Ze bedreigden een medewerker met een mes. Een andere medewerker gooide met spullen naar hen, waardoor de twee besloten er rennend vandoor te gaan.

De medewerker rende achter hen aan en belde 112. Getuigen en buurtbewoners wezen een van de twee verdachten aan. Een klant reed hem klem en hield hem in bedwang. De tweede verdachte werd even later opgepakt.

De twee zitten vast. De politie doet verder onderzoek. Er is aangifte gedaan en de betrokkenen wordt slachtofferhulp aangeboden.