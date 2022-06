Steun voor bandleden Nits na brand, fans halen meer dan 13.000 euro op

Instrumenten, opnameapparatuur, oude opnames: alles wat de Amsterdamse band Nits in 48 jaar tijd bij elkaar verzamelden, ging bijna een maand geleden in vlammen op. Trouwe fans willen de band nu een steuntje in de rug geven. Binnen een paar dagen is het streefbedrag van 15.000 euro al bijna in zicht: "Blijkbaar zijn er veel mensen voor wie deze band veel heeft betekend."

Tieners waren ze, Hans en Anja Schot, toen ze eind jaren '70 voor het eerst in hun leven Nits live aan het werk zagen. Inmiddels zijn ze zo'n 130 optredens verder. "Bij elke tour proberen we er toch zeker wel een keer of acht, negen bij te zijn", vertelt Hans Schot. En dat al 40 jaar lang. "De muziek is heel afwisselend, ieder album mag eigenlijk niet op het vorige lijken", legt Schot uit. "En de band is heel benaderbaar, na elk optreden kun je gewoon gezellig met ze napraten." Van de rijke geschiedenis van de band ging een groot deel vorige maand plots in vlammen op. "Je voelt verslagenheid", zegt Schot. "Ik vreesde voor het einde van de band. Op een synthesizer zijn alle instrumenten verloren gegaan." Verwerken Zanger Henk Hofstede begon in 1974 met Nits. Samen met Rob Kloet (drums) en Robert Jan Stips (toetsen) schreef hij in de jaren '80 hits als In the Dutch Mountains, Nescio en J.O.S Days. De gevolgen van de brand heeft Hofstede nog niet helemaal kunnen verwerken. "Er zijn nog steeds momenten dat er dingen naar boven komen. Alle instrumenten dienen zich stuk voor stuk in je herinnering aan. Je denkt de hele tijd: oh ja, dat is óók weg. Soms zijn het helemaal geen belangrijke spullen, maar wel herinneringen die je ineens mist. Spullen waar ik al lang niet meer naar keek, maar waarvan ik het fijn vond dat het er lag."

Nu is Nits bijna alle instrumenten kwijt en moet de band in dat opzicht helemaal opnieuw beginnen. Toch heeft niemand een moment aan stoppen gedacht, vertelt Hofstede. "Daar was geen discussie over mogelijk. We hadden net een nieuw album klaar dat over een paar maanden en er is ook een hele tour gepland." Maar hoe de band dat gaat regelen, is dus nog wel even de vraag. Sinds de brand heeft de band bijvoorbeeld niet meer kunnen reperteren. "We hebben geen instrumenten meer, dus we moeten nog even uitzoeken wat we kunnen kopen of moeten lenen."

Steun van de fans "We wisten al vrij snel: deze band moet gesteund worden", vertelt Nits-fan Hans Schot. Hij besloot via GoFundMe een crowdfundingsactie op te zetten. Via verschillende facebookgroepen spoorde hij andere fans aan om geld te doneren. Dat het streefbedrag van 15.000 euro al na vier dagen in zicht is, komt voor Schot als een grote verrassing: "Ik dacht dat het maanden zou duren voordat we bij dat bedrag in de buurt zouden komen. Maar er zijn blijkbaar heel veel mensen voor wie deze band veel heeft betekend." "We weten dat we al jaren een hele sterke, actieve fanbase hebben", zegt Hofstede, "Je merkt nu echt dat mensen graag iets voor ons willen doen. Labour of love, noemen ze dat in het Engels. Dat er zo snel zo veel geld wordt opgehaald, is natuurlijk een prachtig gebaar. Hoe gek het ook klinkt, want 13.000 euro is natuurlijk een enorm bedrag. Maar als je kijkt naar de schade die we hebben opgelopen, dan praat je echt over meerdere tonnen." Snel weer op het podium De totale schade kunnen bandleden van Nits niet opvangen als zonder dat de verzekering over de brug komt, vertelt Hofstede. "Maar dat is nog niet zo makkelijk. Hoe ouder die instrumenten, hoe meer ze waard zijn. Maar een verzekeraar kijkt er niet zo naar. Die benaderd zoiets alsof het een auto is waarvan je elk jaar een bedrag afschrijft. Een jazzmaster-basgitaar uit 1965 kost nu wel tussen de 8.000 en 12.000 euro, terwijl ik 'm ooit voor 1500 gulden kocht." Eén ding is zeker, nog deze zomer staan de mannen van Nits weer op het podium. "We gaan alles op alles zetten om snel weer te kunnen spelen. Er moet gewoon weer gespeeld worden, dat is ook de manier om dit alles te kunnen bestrijden. We hebben net een clubtour gedaan, dus we zijn in prima conditie. We kunnen nog altijd muziek maken, dat is niet verbrand."