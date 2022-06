Wat is het mooiste nieuwbouwproject van de afgelopen 15 jaar?

Dit jaar wordt voor de vijftiende keer de Amsterdamse Nieuwbouwprijs uitgereikt aan het beste nieuwbouw- of renovatieproject van de stad. Naast de reguliere Nieuwbouwprijs wordt dit jaar voor de jubileumeditie een speciale Oeuvreprijs uitgereikt aan het mooiste project van de afgelopen vijftien jaar. Door een publieksjury is er een top drie genomineerd uit de eerdere winnaars van de Nieuwbouwprijs. Met De Straten hebben we de afgelopen weken een bezoek gebracht aan deze drie projecten, en u kunt bepalen welke van deze drie projecten de oeuvreprijs moet winnen.

Stedenbouwkundige én Rotterdammer Daan Zandbelt komt met ons mee naar de genomineerde projecten. In tegenstelling tot Rotterdam waar licht gestuct beton, veel glas en stalen kozijnen de dominante bouwstijl was, is Amsterdam meer gefocust op traditionele volkshuisvesting met baksteenarchitectuur. Volgens Daan hebben de drie projecten allen kans om te winnen, want elk gebouw heeft zijn eigen unieke aspecten. Met zijn stedenbouwkundige expertise helpt Daan ons naar de gebouwen te kijken. De drie genomineerde projecten in de drie categorieën zijn: Beste renovatie/nieuwbouwproject: De Kraaipanschool

Beste renovatieproject: Het Schip

Beste nieuwbouwproject: Het Borneohof Het is nog steeds mogelijk om HIER te stemmen.

Nominaties Oeuvreprijs

De Kraaipanschool De Kraaipanschool is een sympathiek project in de Hofmeyrstraat in de Transvaalbuurt in Oost. In 2014 won dit project de Nieuwbouwprijs en is dit jaar genomineerd in de categorie: beste renovatie/nieuwbouwproject. “Een geweldig mooi voorbeeld van nieuwbouw in een historisch stukje Amsterdam”, noemt stedenbouwkundige Daan Zandbelt de Kraaipanschool. Tijdens het renoveren en bouwen van dit project heeft de architect de stijl van Amsterdamse School er duidelijk in verwerkt. Verder bestaat dit hele project uit sociale huurwoningen voor mensen die er fysiek of mentaal wat minder aan toe zijn. Een stijlvol en sympathiek project dus!

AT5

Het Schip “Dit project laat zien hoe Amsterdammers omgaan met de stad”, zegt stedenbouwkundige Daan Zandbelt over de architectuur en de renovatie van het Schip. Het behouden van het oorspronkelijke karakter staat bij Amsterdammers hoog in het vaandel. Dat wordt duidelijk door de renovatie van het Schip, dat de Nieuwbouwprijs won in 2019. Veranderingen aan de buitenkant zijn lastig te zien, maar het interieur is flink aangepast. Er is hierbij vooral gelet op verduurzaming door middel van isolatie. Dankzij het duurzame karakter van het Schip hebben bewoners geluk in deze tijd: ze hebben een stuk minder last van de historisch hoge gasprijzen.

AT5

Het Borneohof Het Borneohof won in 2012 de Nieuwbouwprijs en is dit jaar genomineerd in de categorie: beste nieuwbouwproject. De oorspronkelijke bouwstijl uit de buurt is meegenomen in dit project, zodat het goed mengt met de rest van de omgeving. Stedenbouwkundige Daan Zandbelt noemt het een pareltje voor de Indische buurt. “Het is niet alleen een prachtgebouw, het lift de hele buurt omhoog”. Op de begane grond zit een bibliotheek, horeca, een sportschool én een volautomatische parkeergarage.

AT5

Stemmen Wat vind jij? Welk project moet de oeuvreprijs winnen als mooiste nieuwbouwproject van de afgelopen 15 jaar? Breng HIER je stem uit.