Tuchtzaak van tableau geschrapte Hammerstein op lange baan: "Heel erg frustrerend"

"Het is wel heel erg frustrerend als je zo'n maatregel opgelegd krijgt dat, terwijl je al gepensioneerd bent nota bene, het niet binnen een redelijke termijn kunt rechtzetten. Dat je gewoon een briefje krijgt: we hebben het te druk om uw zaak te behandelen dus zoek het maar even uit", aldus Hammerstein tegen AT5. Na de moord op advocaat Derk Wiersum bleek het Hammerstein te zijn die drie maanden anoniem de belangen behartigde van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces rondom hoofdverdachte Ridouan Taghi. Uiteindelijk was het Hammerstein zelf die daar tegenover de media openheid van zaken over gaf. Maar hij deed ook een boekje open over waarom de wegen met Nabil B. scheidden, die wilde namelijk verder met Peter R. de Vries als zijn vertrouwenspersoon.

Volgens de Amsterdamse raad van discipline schond Hammerstein daarmee zijn geheimhoudingsplicht en hield hij onvoldoende rekening met 'de gerechtvaardigde belangen' van Peter R. de Vries, omdat op dat moment nog niet publiekelijk bekend was dat De Vries de rol van vertrouwenspersoon op zich had genomen. Ook was er gedoe over een telefoon van Nabil B., in het bezit van Hammerstein en die hij aan de deken wilde overdragen, zeer tegen de zin van B. die hem daarop volgens Hammerstein bedreigde.



"Ik ben voorzichtig geweest totdat ik zelf werd aangevallen", zegt Hammerstein daarover. "Er is veel gebeurd in die tijd, heel veel gebeurde tegelijkertijd en hield verband met elkaar. En het is natuurlijk voor De Vries buitengewoon tragisch geëindigd en ik denk dat dat ook in de hele beoordeling van de zaak wel een rol heeft gespeeld, dat begrijp ik ook nog wel, maar ik vind de maatregel die ze hebben opgelegd, als ik al iets fouts zou hebben gedaan, buitenproportioneel."

Marengo

Volgens het hof van discipline, dat zich in hoger beroep over de tuchtzaak buigt, komt de vertraging door een onderbezette griffie. Hammerstein zegt dat het hof hem heeft laten weten dat zijn zaak pas voor "de tweede helft van 2023" op de planning staat. In het Marengo-proces komt het Openbaar Ministerie deze maand met de strafeisen, uitspraak daar wordt op z'n vroegst ook in 2023 verwacht. Op de vraag aan het hof van discipline of de vertraging misschien ook verband houdt met het verloop van dit megaproces, kwam geen reactie.