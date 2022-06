Ingrijpende verschraling van Amsterdamse ov dreigt: "Zo veel mensen gaat dit raken"

De Vervoerregio Amsterdam en het GVB waarschuwden afgelopen maanden al dat er volgend jaar 20 tot 30 procent zal rijden in Amsterdam. De nieuwe dienstregeling voor volgend jaar wordt momenteel ontwikkeld en zal fors moeten worden uitgekleed. Welke lijnen eventueel moeten worden geschrapt is nog niet duidelijk, maar voor de hand ligt dat er wordt ingegrepen op lijnen met weinig reizigers.

"In een stad als Amsterdam is dat rampzalig"

Zonder de beschikbaarheidsvergoeding zou het GVB het afgelopen jaar ruim 150 miljoen euro verlies hebben geleden, bleek vorige maand uit cijfers van het jaarverslag. De vervoerder verwacht dat een deel van de kantoorwerkers de komende jaren niet zal terugkeren, omdat corona heeft gezorgd dat een deel van hen deels blijft thuiswerken. Onbekend is nog hoe het reisgedrag van forensen en toeristen de zich verder zal ontwikkelen.

Volgens reizigersorganisatie Rover zijn vooral de Amsterdammers de pineut bij het wegvallen van de overheidssteun. "Met name in de stillere uren zal het vervoer een stuk verslechterd worden", aldus woordvoerder Chris Vonk. "En misschien lijnen die in de avonduren of in het weekend helemaal niet meer gaan rijden."

Van der Horst pleit voor een garantiestelling waarbij de vervoerder de overheidssteun teruggeeft als het die uiteindelijk niet nodig blijkt te hebben. Binnenkort gaat de wethouder daarover in gesprek met staatssecretaris Vivianne Heijnen (Verkeer en Vervoer).