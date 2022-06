Duizenden hennepplanten en BMW X5 in beslag genomen bij 'klapdag'

In dit geval deed de politie onderzoek naar grootschalige hennepplantages, waarna het besloot woningen op het Literhof, het Dijkgraafplein en in Meer en Vaart binnen te vallen. Daar werden in totaal vijf aanhoudingen verricht. Volgens de politie zijn twee van de aangehouden personen hoofdverdachte in de zaak. Bij één van de woningen trof de politie een BMW X5 aan, die vervolgens in beslag werd genomen.

De verdachten worden in verband gebracht met zes hennepkwekerijen (waarvan vijf in Amsterdam en één in Almere), die tussen november 2018 en 2022 werden opgerold.

Duizenden planten

Tijdens de klapdag werden nog eens drie kwekerijen aangetroffen. Bij invallen in Zwolle, Emmen en Kampen werden in totaal 5000 hennepplanten gevonden. Een grote vondst vergeleken met de zes andere plantages in Amsterdam en Almere, waar in totaal 1500 planten werden gevonden. In de kwekerij in Kampen vond de politie ook een vuurwapen.

Volgens de politie zijn hennepkwekerijen, die soms midden in een woonwijk staan 'levensgevaarlijk' en verdient de opsporing ervan 'hoge prioriteit': "voornamelijk vanwege het brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting of lekkage."