Gemengde gevoelens na festival in Gaasperpark: van "verschrikkelijk" tot "groeit wel weer aan"

Buurtbewoners zijn niet blij met de staat van het park, nadat twee weken geleden het Festival Amsterdam Open Air is gehouden in het park. De schade aan het gras is voor de meeste mensen een doorn in het oog: "Het had hier nu moeten bloeien en dat had volgend jaar moeten terugkomen."

Buurtbewoonster Flora Te Riet kijkt zwaar teleurgesteld naar een stuk berm waar te zien is dat er veel mensen overheen zijn gelopen. "Er is niks meer van over, terwijl het nu had moeten bloeien". Iets verderop in het park is een groot gedeelte van het gras geel geworden. "Het is niet alleen geel, maar ook totaal verdicht nu", vertelt Te Riet. "Dat komt omdat daar hele zware machines op gestaan hebben".

Het is niet de eerste keer dat we Flora Te Riet spreken. In 2013 spraken we haar nadat ze was aangehouden terwijl ze demonstreerde tegen Amsterdam Open Air. Toen ze zich niet wilde legitimeren, werd Te Riet op een agressieve manier aangehouden. Later kreeg ze excuses van de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan.

Ook andere bezoekers van het park merken dat er recent een festival is geweest. "Ik vind het verschrikkelijk", vertelt een man. "Het groeit wel weer aan", zegt een man die het enigszins nuanceert. "We hebben last van dat de honden in kuilen gaan wroeten en stinken", vertelt een vrouw met een hond. Toch is niet iedereen kritisch op het festival. "Wij zaten in de tuin en genoten wel van de muziek, heerlijk!", vertelt een man die tegenover het park woont.

Drie tot vier weken

De organisatie van Amsterdam Open Air laat weten het park goed voor te bereiden op het festivalweekend, voorafgaand zijn er maatregelen genomen om de schade te beperken: "Zo zijn er extra rijplaten en vlondervloeren gelegd om het gras te beschermen." Dit zou op veel plekken goed hebben geholpen.

Maar herstel van het terrein is direct in de week erna begonnen, en de verwachting is dat het terrein er met drie of vier weken - afhankelijk van het weer - weer goed bijligt. Volgens Amsterdam Open Air is de bodemgesteldheid van het park juist in de loop der jaren enorm verbeterd. Dit is aangetoond door onafhankelijk onderzoek. De organisatie verzekert omwonenden van het park dat ook in de toekomst de schade zo veel mogelijk voorkomen zal worden.