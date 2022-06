Vliegenbos in Noord krijgt een stuk meer bomen

Voor het eerst in dertig jaar gaat de gemeente op grote schaal bomen planten in het W.H. Vliegenbos in Noord. De bosuitbreiding komt in het nu nog parkachtige deel van het bos in de buurt van de Meeuwenlaan.

De vergroening is het resultaat van een samenwerking tussen het stadsdeelbestuur en de stichting W.H. Vliegenbos. De uitbreiding sluit volgens de stichting aan op de 'breed gedragen behoefte' aan stedelijke natuur. Bovendien is er volgens de stichting in de omgeving meer natuur nodig vanwege de komst van duizenden nieuwe woningen in het nabijgelegen Hamerkwartier.

Door de uitbreiding kan er minder worden gerecreëerd in het bos, maar volgens de stichting kunnen liefhebbers daarvoor uitwijken naar het Noorderpark. "Dat park is een soort huiskamer van de buurt geworden. Het Vliegenbos kan daardoor, nog meer dan het was, bos zijn met een echte natuurfunctie."

Binnenkort wordt een informatiebijeenkomst gehouden waarbij omwonenden en bezoekers van gedachten kunnen wisselen over de uitbreiding. Vooruitlopend op de aanplant van de bomen worden de oevers in dat deel van het bos aangepakt. Ook wordt 1500 vierkante meter asfalt in het bos vervangen voor duurzaam kalkzandsteen.