Flink meer coronagevallen in de stad, maar ziekenhuisopnames blijven gelijk

Het aantal meldingen van positieve coronatests in de stad neemt de laatste weken weer toe. Tussen 1 juni en 14 juni werden 1.969 besmettingen gemeld ten opzichte van 1.431 de twee weken daarvoor, een stijging van 38 procent. De stijging kan volgens het RIVM een nieuwe coronagolf betekenen.

Ook landelijk neemt het aantal mensen met een positieve test toe, maar de stijging is het grootst in Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Hollands-Midden. Tot op heden zorgen de nieuwe besmettingen niet voor veel meer opnames in het ziekenhuis van mensen met covid-19.

De stijging is volgens het RIVM mogelijk te wijten aan de opmars van de omikronvarianten BA.4 en BA.5. Ook in het rioolwater neemt het aantal virusdeeltjes sinds twee weken in heel Nederland toe. Verder meldden deelnemers van de Infectieradar vaker klachten die kunnen voorkomen bij covid-19, zoals hoesten en spierpijn.

De laatste twee weken werden er in Amsterdam twaalf patiënten met covid-19 opgenomen in een ziekenhuis, net zoveel als de twee weken daarvoor. De laatste vier weken overleed er niemand in Amsterdam aan een covidbesmetting.