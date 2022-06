Misdaad NL V Man en vrouw zwaar mishandeld in Nieuwe Doelenstraat na avondje uitgaan

Na een uitgaansavond in april dit jaar worden een jonge man en vrouw in het centrum van de stad vanuit het niets aangevallen, geslagen en geschopt. De heftige mishandeling heeft zwaar letsel tot gevolg. Deze week in Bureau 020 beelden van de mishandeling en de verdachten.

De man en de vrouw staan in de nacht van zaterdag 2 april op zondag 3 april rond 04.30 uur nog even met elkaar te praten in de Nieuwe Doelenstraat, met hun fiets aan de hand. Op dat moment komt er vanuit de richting van het Muntplein een groepje van twee mannen en een vrouw aangelopen. Ze lopen eerst over de Doelensluis en komen dan de Nieuwe Doelenstraat ingelopen. Bewusteloos Even verderop in de straat komt het groepje de man en de vrouw tegen. Vanuit het niets haalt een van de drie uit naar het mannelijke slachtoffer. Het vrouwelijke slachtoffer probeert de boel te sussen, maar wordt daarbij een aantal keer hard in haar gezicht geslagen. De man wordt niet alleen geslagen, maar ook hard geschopt. Zo hard dat hij bewusteloos raakt. Als de man bewusteloos op de grond ligt, gaat het drietal ervandoor.

"De man loopt ernstig letsel op bij de mishandeling", zegt Esther Izaks van de politie Amsterdam. "Hij heeft een zware hersenschudding en breekt zijn kaak. Dat is letsel waarvan het herstel maandenlang duurt. En ook de vrouw loopt verwondingen op, zij breekt onder meer een tand door de harde klappen in haar gezicht." Signalement De eerste verdachte is een man met een normaal postuur, een lichte huidskleur en donker haar. Hij droeg een licht gekleurde jas met een witte kraag, een donkere broek en donkere schoenen. De tweede verdachte is een man met een normaal postuur, een lichte huidskleur en donker haar. Deze man droeg een donkere jas, een donkere broek en donkere schoenen. De derde verdachte is een vrouw. Ze heeft een normaal postuur, een donkere jas met bontkraag en donker gekleurde onderkleding en schoenen.



"Het is een ongelofelijk heftige mishandeling, die volgens de slachtoffers zonder enige aanleiding begon", zegt Izaks. "Dit soort heftig geweld mag niet gebeuren en daarom is het belangrijk dat we de verdachten opsporen en aan kunnen houden. Heeft u informatie over de verdachten op de beelden? Laat het ons dan weten."