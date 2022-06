Liveblog: Advocaat Kamil E.: "Cliënt raakte per ongeluk betrokken bij moord"

Advocaat Peter Schouten, die goed bevriend was met Peter R. de Vries, woonde ook de tweede dag van de inhoudelijke behandeling over de moord bij. Hij vond het pleidooi van de twee advocaten van Delano G., zakelijk gezien, 'goed' en 'professioneel'.

"Ze hebben de huid van hun cliënt duur verkocht", zei Schouten. "En het is in een rechtszaak alleen maar goed dat dat gebeurt. Hoor en wederhoor. Ook in deze zaak. U weet, Peter R. de Vries was juist een man van eerlijkheid en tegen onrecht. Die zou ook niet willen dat het anders gaat dan vandaag."

De advocaten van G., die zelf niet voor camera willen reageren, zeiden tijdens hun pleidooi ook dat het onverdraaglijk is dat iedereen in het dossier anoniem is. Schouten denkt dat het verder in dit proces geen rol gaat spelen. Maar mochten de advocaten zich niet neerleggen bij de uitspraak van de rechter wel. "Ik verwacht daar toch nog heel veel ellende van juridisch, in de komende vijf, zes jaar."

Schouten was wel verbaasd dat de advocaten nu pas zeiden dat G. volgens het adolescentenstrafrecht berecht moest worden. Volgens Schouten geven advocaten dat normaal gesproken al snel na de aanhouding van hun cliënt aan. "Nu kwam het alsnog als een duveltje uit een doosje. En daarvan zeg ik, dat gaat geen effect hebben. Ik doe zelf strafrecht en jeugdstrafrecht en weet dat het op zo'n laat moment geen effect heeft."