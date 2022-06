Toeristen niet verrast na verkiezing Tripadvisor: "Rondvaart is beste ervaring tot nu toe"

Een rondvaart door de grachten is volgens reizigerswebsite Tripadvisor de beste toeristische ervaring ter wereld. En dat krijgt de goedkeuring van toeristen in de stad. De mening van de bezoekers komt overeen met wat er uit de Travelers Choice Awards van de reizigerssite naar voren komt: "Als je geen rondvaart hebt gedaan, ben je niet in Amsterdam geweest."

De lijst van beste algemene ervaring ter wereld wordt dus aangevoerd door een rondvaart door de grachten. Hiermee laat Amsterdam een quad-tour door de duinen van Dubai achter zich. Ook een kajak-tour door het kristalheldere water van Florida, de Inca Trail naar Machu Picchu in Peru en raften op een van de wildste rivieren van Brazilië staan lager in de rij.

Onwerkelijk

De toeristen die bij het Anne Frankhuis van de boot afstappen kunnen zich vinden in de lijst. "Het is de beste ervaring die ik hier heb gehad tot nu toe, en eigenlijk van de wereld", vertelt een Amerikaanse in de rondvaartboot.

Voor rederijhouder Rasmus Emmelkamp was de verkiezing een totale verrassing. "Het is eigenlijk onwerkelijk", vertelt hij. "We zijn met het hele team dat bij ons werkt ontzettend trots dat we dit hebben kunnen neerzetten."

Toerisme spreiden

De gemeente zit al tijden met de hoeveelheid toeristen in de binnenstad in haar maag. Verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki is wel trots, maar ziet het ook als belangrijk aandachtspunt om de balans tussen bewoners en bezoekers te houden. "Het is een mooie waardering", aldus Mbarki. "Onze grachten zijn niet voor niets internationaal erfgoed. Tegelijkertijd hebben we als stad de uitdaging om de balans te houden tussen bewoners en bezoekers. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt de komende tijd."