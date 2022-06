Stadsdeelcommissie Zuid wil VVD-bestuurder Nijssen niet

In bijna alle stadsdelen is het een formaliteit, maar in Zuid ging de installatievergadering van stadsdeelbestuurders gisteren niet van een leien dakje. Daar stemde een meerderheid van de commissieleden tegen de benoeming van VVD'er Stijn Nijssen.

Maar in Zuid is lang niet iedereen blij met het idee dat dat stadsdeel de komende tijd door VVD'er bestuurd gaat worden. Zo hebben PvdA en CDA hun bedenkingen omdat de VVD, als oppositiepartij, niet geheel achter het coalitieakkoord staat. "U heeft als gemeenteraadslid tegen dat akkoord gestemd", zei Jacques Bettelheim (PvdA), "terwijl ik vermoed dat uw benoeming toen ook al een rol speelde."

Dat een stadsdeel wordt bestuurd door iemand die lid is van een oppositiepartij, is ongebruikelijk. Het college, dat de bestuurders sinds 2018 zelf mag benoemen, koos er dit keer voor om daar verandering in te brengen. Het gunt de VVD één van de drie bestuursplekken, omdat die partij binnen het stadsdeel de grootste is. Iets soortgelijks doet de coalitie in Zuidoost, waar Bij1 een plek in het dagelijks bestuur krijgt. Bij1 is in Zuidoost de op één na grootste partij.

"Er is een fantastische bestuurder van GroenLinks in Zuid geweest die van de hoed en de rand weet. Hoe is dit in godsnaam mogelijk?"

De aan de VVD toegezegde bestuursplek gaat in Zuid ten koste van een functie die normaal gesproken naar GroenLinks zou gaan. Tot onvrede van Floor Toot, commissielid namens de partij. "Er is een fantastische bestuurder van GroenLinks in Zuid geweest die, op hele belangrijke punten van het coalitieakkoord, van de hoed en de rand weet. Hoe is dit in godsnaam mogelijk?"

Autoluw

Toot vroeg zich gisteravond hardop af wat dat gaat betekenen voor het stadsdeel: "In hun programma zet VVD duidelijk een streep door de autoluw-agenda, terwijl die voor ons juist heel belangrijk is. Hoe kunnen we geloven dat u dat echt aanpakt, of is dit een punt waar u als VVD'er naar het midden wil opschuiven?"

Dit keer was het antwoord van Nijssen dat hij met een duidelijke job discription heeft. "Daarin zal ik binnen de marges van het coalitieakkoord manoeuvreren. Ik wil niet de posterboy van de VVD zijn. Het coalitieakkoord is leidend." Dat antwoord leverde binnen de VVD weer scheve gezichten op: "Als u geen posterboy wil zijn, wat dan wel?", vroeg fractievoorzitter Claudia van Zanten zich af.

De antwoorden bleken voor de commissie niet overtuigend genoeg. Negen van de vijftien stadsdeelbestuurders stemden tegen de komst van Nijsen. De andere twee aangedragen bestuurders, Bart Vink (D66) en Flora Breemer (PvdA), kregen geen tegenstemmen.

Stemrondje in de Stopera

Het betekent voor Nijssen nog geen gelopen race. Over de benoemingen van stadsdeelbestuurder wordt ook nog een keer gestemd in de gemeenteraad. Die uitslag is uiteindelijk leidend. Toch blijft de uitslag in de stadsdeelcommissie een grote domper voor Nijssen, waarvan het nog onduidelijk is of hij zelf wel verder wil. Zelf zegt de VVD'er er nog een nachtje over te willen slapen.