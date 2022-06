Stad NL V Straten in de Van der Pekstraat: “Lesbos, dat wil niet zeggen dat daar alleen lesbiennes komen”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Van der Pekbuurt in Noord.

De van der Pekstraat, schrijver Massih Hutak noemt het ook wel het openluchtmuseum van gentrificatie. Grafisch ontwerper Levison woont er, en zet zich in voor jongeren in Zuidoost. Met een zelfgebouwde studio brengt hij jongeren in contact met de muziekwereld. Inmiddels hebben de deelnemers zelfs al een album gereleased. De maatschappelijke betrokkenheid stopt daar niet voor Levison. Hij was namelijk ook mede-organisator van de Black Lives Matter demonstratie in Zuidoost. Met positief gevolg dat het bestrijden van institutioneel racisme voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is opgenomen in het regeerakkoord.

Wat voortkwam uit een gemis uit haar jeugd heeft Ellen Brudet weten op te toveren tot een succesvolle onderneming: Coloured Goodies. Ellen maakt poppen waar ieder kind zich mee zou kunnen identificeren. Iedereen kan bij Ellen terecht, zo zijn er poppen met albinisme, vitiligo het syndroom van down. Zit er geen pop bij die op jou lijkt? Geen probleem, dan kun je er gewoon een laten maken die exact op je lijkt. Zelf zegt ze dat als ze vroeger een pop had gehad die op haar leek dan had ze niet continu gezegd dat ze op haar Nederlandse moeder met roodblond haar wilde lijken. “Ik wist wel dat ik mooi was, dat is wat mijn vader en moeder mij zeiden maar het was niet wat de maatschappij mij liet zien. Dus ik wilde op mijn beste vriendinnetje Petra lijken en mijn moeder: blond haar en blauwe ogen”. Directeur Shaheem laat ons met trots zijn eigen pop zien. Ellen zegt trots “wij laten de schoonheid achter iedereen zien”.

Quote “Wij laten de schoonheid achter iedereen zien” ellen

Bep heeft haar favoriete vakantiebestemming Lesbos weer ingeruild voor haar trouwe woning op de van der Pek. Ook zij ziet de buurt voor haar ogen veranderen. “Ik vind het jammer dat de arbeidersbuurt verandert in een ‘rijk segment buurt’”. Toch woont ze met liefde al 25 jaar in haar woning. Het huis van Bep staat vol met Mickey Mouse, van beeldjes tot broodtrommels. En daar stopt het niet, Mickey Mouse staat zelfs meermaals gegraveerd in haar huid.

Quote “Het leven is te mooi om ergens spijt van te hebben” bep