Zaalvoetbal voor meiden steeds populairder: "Veel technischer en sneller"

Deze week is de laatste competitie wedstrijd gespeeld van de Future of Futsal League. Een competitie die is opgezet om het zaalvoetbal toegankelijker en populairder te maken onder jonge meiden.

Na het EK zaalvoetbal van begin dit jaar vond Team Sportservice Amsterdam dat de tijd rijp was voor een nieuwe competitie die speciaal gericht is op meiden. En die kwam er uiteindelijk in samenwerking met de KNVB. Er deden in totaal zes ploegen mee aan de competitie waarvan WVHEDW-1 uiteindelijk de schaal mee naar huis nam. Voor deze dames was het zaalvoetbal nieuw. Zij spelen zelf met WVHEDW veldvoetbal dus een potje in de zaal was even schakelen voor de meiden.

"Het was voor mij even wennen. Het is veel technischer, het gaat ook sneller maar ik vind het wel leuk." zegt Suze. Roos merkt dat zij zich in deze periode beter heeft kunnen ontwikkelen door deze combinatie van veld en zaalvoetbal te beoefenen. "Ik merk wel dat ik veel beter wordt, ook omdat ik nu meer train en oefen". Op de vraag of Suze en Roos zelf nog vriendinnen zouden uitnodigen om te komen zaalvoetballen antwoordde zij beiden overtuigend: Ja! Vanaf vandaag."