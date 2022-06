OM eist twaalf jaar tegen mannen voor doodschoppen dakloze Pool

Tegen twee mannen die een 40-jarige dakloze Pool doodschopten is vanochtend twaalf jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachten zich schuldig maken aan doodslag in vereniging.

De Poolse man werd in augustus 2020 gevonden in een rietkraag aan de rand van de Sloterplas. Hij overleed diezelfde avond aan ernstig hersenletsel in het ziekenhuis. Later bleek dat de man door geweld gewond te zijn geraakt.

De twee verdachten (39 en 40), die in november en december 2020 werden opgepakt, maakten volgens het OM deel uit van een groepje Poolse mannen met wie het slachtoffer min of meer samenleefde.

Volgens het OM is er genoeg bewijs dat de mannen ruzie kregen met het slachtoffer, waarna ze hem hebben geschopt en geslagen. Vervolgens zouden ze hem in een tent aan de waterkant hebben achtergelaten.

Samenwerking

Op de plek waar het slachtoffer gevonden werd, vond de politie stronken hout waarmee de man zou zijn geslagen. Op één van de stronken zat volgens het onderzoek DNA van het slachtoffer. Op een andere strok werd DNA van één van de verdachten gevonden.

“Het slachtoffer is aan zijn lot overgelaten in een laagje water terwijl zijn verwondingen het niet toelieten om zelf hulp in te roepen. Zijn laatste uren moeten verschrikkelijk zijn geweest”, zei de Officier van Justitie tijdens de zitting.

Volgens Justitie werkten de mannen tijdens de mishandeling nauw samen. Het spreekt daarom van doodslag in vereniging.