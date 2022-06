Misdaad NL V Jongen mishandeld op perron na zingen Ajax-liedje: "Hij durft niet meer op station Zuid te komen"

Een mishandeling op station Amsterdam Zuid in september van het afgelopen jaar. Het slachtoffer loopt een hersenschudding op en is zo geschrokken dat hij niet meer op het station durft te komen. De verdachten zijn vermoedelijk minderjarig en worden daarom nu in Bureau 020 onherkenbaar getoond. Ze krijgen twee weken de tijd om zich te melden. Doen ze dat niet, dan worden ze alsnog herkenbaar in beeld gebracht.

De twee verdachten, nu nog onherkenbaar

Twee vrienden hebben op de avond van dinsdag 25 september een wedstrijd van Ajax gekeken in een café. Op het perron van station Zuid zingen ze hardop een Ajax-liedje. Vanaf een ander perron schreeuwen twee andere jongens naar hen dat ze moeten stoppen met zingen, ook volgt er een reeks scheldwoorden. En daar blijft het niet bij. De twee verdachten lopen, samen met een derde persoon die niet verdacht wordt, weg van het perron waar ze staan. Ze wurmen zich door de OV-poortjes en lopen het perron op waar het slachtoffer met zijn vriend zich bevindt. De twee zijn inmiddels rustig op een bankje gaan zitten. Toch lopen de jongens naar het slachtoffer en zijn vriend toe en er ontstaat een woordenwisseling. Geïntimideerd "Een van de verdachten begint vervolgens te dreigen dat hij iets in zijn tas heeft zitten", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Het slachtoffer voelt zich geïntimideerd en is bang dat het om een mes of een ander wapen gaat. Als zijn vriend vervolgens een klap krijgt van een de verdachten, slaat de vlam in de pan."

Het slachtoffer krijgt een paar harde klappen tegen zijn gezicht en voelt direct dat het pijn doen. Hij valt op de grond en probeert zijn gezicht met zijn handen te beschermen. Als hij geen klappen meer voelt, staat hij gelijk op en loopt hij naar een trein die net is aangekomen op het perron. De verdachten komen nog even terug, maar een conducteur gaat tussen de jongens staan zodat het niet opnieuw uit de hand loopt. Het slachtoffer heeft een hersenschudding aan de mishandeling overgehouden en hij heeft nog lang last gehad van hoofdpijn en misselijkheid. Bang "Daarnaast is het jonge slachtoffer veel angstiger geworden, vooral als hij met de trein moet reizen", zegt Bannor. "Hij heeft aangegeven waarschijnlijk nooit meer op station Amsterdam Zuid te durven komen, omdat hij bang is. Ben jij een van de verdachten? Meld je dan bij ons. Zo niet, dan tonen we de beelden over twee weken herkenbaar. Ken of herken je een van de verdachten? Neem dan contact met ons op."