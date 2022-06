Fietsen op de Albert Cuyp aangepakt: "Het lijkt onschuldig, maar is heel gevaarlijk"

Dat je niet mag fietsen over de markt, dat weten de meeste Amsterdammers wel. Maar dat die regel op de Albert Cuyp tot 21.00 uur geldt, is voor veel fietsers nog onduidelijk. Tot die tijd wordt de markt namelijk afgebouwd. Met een proef willen de markt en de gemeente kijken of ze de regel kunnen verduidelijken.

Het is verleidelijk, fietsen over het gladde asfalt in plaats van over de hobbelige stenen in de Gerard Doustraat, maar er zit een risico aan verbonden. "Je kan zo een balk of een paal tegen je hoofd aan krijgen", legt René Dronkers uit, omgevingsmanager Fiets bij de gemeente. Van 19.00 tot 21.00 uur wordt de markt namelijk afgebouwd. "Er wordt gewerkt met zware constructies. Daarom willen we nu met extra borden en handhavers duidelijker maken dat je hier niet kan fietsen als er wordt afgebouwd."

Bouwterrein

Winkelstraatmanager van de Albert Cuyp, Antoinette Poortvliet, vertelt dat het al eerder fout is gegaan. "Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat een meisje op de scooter tegen balken aanreed. Zo, met haar hoofd er tegenaan. Dat is goedgekomen, maar had heel anders af kunnen lopen." Volgens Poortvliet kun je de markt vergelijken met een bouwterrein. "Daar mag je helemaal niet komen, omdat er ook met zware materialen wordt gewerkt. Hier is dat hetzelfde."

Sfeer

De sfeer is onder de marktafbouwers in elk geval verbeterd: "Nu hoeven wij niet steeds mensen erop te wijzen om af te stappen", vertelt afbouwer Menno. "Het is echt heel fijn dat we nu beter ons werk kunnen doen." De fietsers daarentegen zijn minder vrolijk. "Ik fietste twee meter en heb nu een officiële waarschuwing."

De proef duurt tot en met zaterdag. Daarna wordt er sporadisch gehandhaafd. "Misschien wordt er dan wel weer gefietst", zegt Dronkers, "Maar we willen in elk geval dat mensen zich meer bewust zijn van het gevaar."