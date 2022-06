Amsterdamse Veteranendag op het Marineterrein: "Belangrijk om elkaar te ontmoeten"

"Met je normale vrienden kan je heel weinig over die veteranendingen spreken, vertelt Dutchbat-veteraan Olav Smits. "Ook met m'n eigen partner. Door de jaren heen begint hij er ook iets van op te pikken, maar over het algemeen is het voor anderen toch moeilijk te begrijpen hoe veteranen denken en doen en waarom ze zo handelen." Smits diende in het voormalig Joegoslavië begin jaren 90. Hij denkt nog vaak terug aan die tijd. Ik word ermee wakker en ik ga ermee naar bed. Het spookt de hele dag in m'n kop."

Trots

"Er wonen in Amsterdam heel veel veteranen", zegt burgemeester Halsema, die vandaag ook aanwezig was. "Die zijn vaak ook nog eens werkzaam, bijvoorbeeld bij de politie of de brandweer. En soms hebben ze het moeilijk. De herinnering aan oorlog blijft in hun hoofd zitten en soms is er sprake van PTSS. Dan is het heel belangrijk dat men elkaar kan ontmoeten. En dat wij als stad kunnen laten merken hoe trots we zijn op onze veteranen."