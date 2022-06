Man breekt in om enkele tientjes te pinnen: "Dan ben je niet goed bij je hoofd"

Een opvallende inbraak bij een pand aan de Warmoesstraat in het centrum waar twee geldautomaten staan: vrijdag op zaterdagnacht trapte een man de glazendeur van het pand in, om vervolgens enkele tientjes te pinnen. De eigenaar van de zaak snapt er helemaal niets van.

"Ik begrijp niet dat iemand zo veel risico neemt om een klein bedrag te pinnen, dan ben je niet goed bij je hoofd. Wat een brutaliteit", aldus de eigenaar. Hij kon op de camerabeelden zien dat de man maar één briefje uit de geldautomaat haalde. "Dat is meestal vijftig of twintig euro. Er is gelukkig dus niet veel weggehaald en dat is dan nog gepind ook."

De eigenaar vreesde in eerste instantie dat de man heel andere intenties had. "De schoonmaker zag toen hij om 07.00 uur aankwam dat de ruit was ingetikt. Mijn eerste reactie was dat ik dacht dat het een plofkraak was, maar dat was het gelukkig niet."

Deur op slot

De deur van het pand gaat in de nachtelijke uren op slot om te voorkomen dat mensen er gaan plassen, slapen of drugs gaan verhandelen. "Gisteren is iemand door het gat gekropen en heeft er geslapen. Daarom doen we altijd vanaf 02.00 uur de deur dicht en openen we deze weer om 07.00 uur."

De schade aan de zaak bedraagt ongeveer 130 euro, de eigenaar heeft besloten om geen aangifte te doen tegen de man voor de 'pinbraak'. "Dat kost alleen maar extra tijd en ik krijg het toch niet vergoed. De schade neem ik gewoon op mijn eigen rekening. Er komt wel een staalplaat achter het raam voor de zekerheid, maandag wordt het vervangen."