Circusbende, Ocho & Ibs en Maasja Ooms met docu 'Jason': genomineerden Amsterdamprijs bekendgemaakt

Voor de Stimuleringsprijs, voor vernieuwende kunstenaars en initiatieven, zijn er drie genomineerden: visueel kunstenaar Bodil Ouédraogo, circusorganisatie Circusbende en rapduo Ocho & Ibs. Naast de Stimuleringprijs is er een prijs voor de beste culturele prestatie: Werk van het Jaar. Hiervoor zijn de documentaire ‘Jason’ van maker Maasja Ooms, online radiostation Echobox en kunstwerk ‘Black Water’ van RAAAF genomineerd.

Quote

Wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani en Laurien Saraber, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst waren ook aanwezig bij de bekendmaking. Saraber over de genomineerden: “Ik vind het zo mooi om te zien hoe de zes genomineerden ons een spiegel voorhouden, inspireren en uitdagen om met andere ogen naar de stad te kijken. Makers zoals zij zijn van fundamenteel belang voor deze creatieve stad. Met hun krachtige werk kleuren ze buiten de lijntjes en buiten de ring. Samen maken zij van Amsterdam een culturele wereldstad.”

Uitreiking in oktober

De uitreiking van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2022 vindt in oktober plaats. In de categorie Bewezen Kwaliteit zal de prijs direct toegekend worden aan de winnaar. Samen met de winnaars uit de andere twee categorieën wordt deze in oktober bekend gemaakt. De winnaars ontvangen een geldbedrag van € 35.000 en de unieke sculptuur ‘Skyline remix’, ontworpen door kunstenaar Tim Breukers.