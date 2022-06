Verdachte jongens in verband met overlijden conducteur stapten in de trein op CS

In Hilversum is gisteravond een conducteur overleden op het perron nadat hij in de trein van Amsterdam naar Amersfoort onwel werd. Dat gebeurde na een opstootje met twee jongens (15 en 16) die aan het zwartrijden waren. De politie zegt graag in contact te komen met reizigers die om 22.50 uur op perron 3 in op CS waren en wellicht dezelfde trein genomen hebben en iets hebben gezien.