Korte wilde staking op Schiphol: schoonmakers vliegtuigen eisen ook een bonus

Op Schiphol hebben enkele tientallen vliegtuigschoonmakers het werk neergelegd. Volgens Luchtvaartnieuws gaat het om een wilde staking en eist het personeel dezelfde zomerbonus die andere grondmedewerkers eerder deze maand is toegezegd. Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de staking geen gevolgen heeft voor het vliegverkeer.

De vliegtuigschoonmakers hebben zich verzameld op het Jan Dellaertplein, voor Schiphol Plaza. Zij eisen daar dezelfde zomerbonus die het grootste deel van het grondpersoneel op de luchthaven wel krijgt. Begin deze maand sloot Schiphol een akkoord met de vakbonden FNV en CNV, over een bonus die kan oplopen tot 840 euro bruto per maand.

De bonus is bedoeld om meer nieuw personeel naar de luchthaven te lokken en huidige medewerkers te behouden. Op Schiphol is het al sinds het begin van de meivakantie stampvol met reizigers, maar is er te weinig personeel om de drukte het hoofd te bieden. Op de eerste dag van de meivakantie legden zo'n 150 bagagemedewerkers het werk neer. Die wilde staking zorgde voor een chaos op Schiphol.

Vliegtuigen toch schoongemaakt

De schoonmakers begonnen hun actie aan het begin van de middag. Volgens een woordvoerder van Schiphol heeft de staking geen impact op de schoonmaak van de vliegtuigen.