Zweten zodat vluchtelingen kunnen sporten: fietsactie op de Dam

Het is vandaag Wereldvluchtelingendag en daarom vond op de Dam de actie 'Riders for Refugee' plaats. Er werd van 9.00 uur tot 15.00 uur op vijfentwintig hometrainers gefietst om geld in te zamelen voor sportactiviteiten in vluchtelingenkampen. Per gefietste kilometer wordt er tien euro gedoneerd. In totaal is er vanmiddag 1831 kilometer gefietst.

Dat er vandaag werd gefietst voor het goede doel, is niet toevallig. "We dachten, we houden het heel laagdrempelig. Elke Amsterdammer kan nu de fiets op stappen", aldus organisator en oprichter van de KLABU Foundation, Jan van Hövell. Zijn organisatie maakt het voor vluchtelingen mogelijk om te sporten. "Het is iets positiefs, iets vrolijks en dat is zo nodig op dat soort plekken", zei Van Hövell.

De fietsers van vandaag hadden ieder zo hun eigen reden om mee te doen. "Ik ken zelf een aantal mensen die uit een vluchtelingensituatie komen, dus dat geeft extra motivatie om dit te doen", zei een deelnemer. Naast Amsterdammers trapten ook een aantal toeristen fanatiek mee. "Als we levens makkelijker kunnen maken door te sporten, moeten we dat doen", lachte één van hen.

Wereldwijd actief De organisatie zet sportclubs op in vluchtelingenkampen over de hele wereld. Welke sport er wordt gespeeld, verschilt per land. "We richten ons altijd op de meest populaire sporten. In Bangladesh houden ze bijvoorbeeld heel erg van cricket, dan zorgen wij dat dat daar kan", zei Van Hövell.. KLABU is ook in Amsterdam actief. Op de Haarlemmerdijk 106 spreekt de organisatie iedere dinsdag om 17.30 uur met elkaar af. Vanaf daar vertrekken ze voor een workout bij mooi weer naar een park en bij slechter weer naar een sportclub om een uur lang te bewegen. Vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden zijn allemaal welkom. Ook het bedrijfsleven deed mee met de actie. Supermarkt 'Dirk van den Broek' en sportschool 'Basic Fit' doneren ieder 5 euro per gefietste kilometer. Beide sponsoren laten weten het eindbedrag nog wel te willen verhogen.