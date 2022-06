Balkons Lijnbaansgracht gecontroleerd na val buurvrouw, deel blijft nog dicht

Op dit moment zijn dus alleen de zes soortgelijke balkons gesloten. De constructeur zal de komende tijd een rapport opstellen. "Dan blijkt op welke manier er eventueel extra maatregelen genomen moeten worden en daarna kunnen de balkons open", zegt een woordvoerder van Eigen Haard. Bewoners zijn vrijdag over de controle geïnformeerd. Als ze niet thuis waren vandaag was dat geen probleem: de constructeur kon ook via een ladder vanaf de straat hun balkon op.

Het gaat om verschillende soorten balkons. Zes balkons zien er net zo uit als het balkon van het gevallen slachtoffer, met een hekje dat op een stenen muurtje staat. Andere balkons hebben een groter hek of steken verder uit. Van de gemeente mochten de balkons die niet dezelfde constructie hebben als die van het gevallen slachtoffer anderhalve week geleden weer in gebruik genomen worden.

De gemeente besloot een dag later dat de balkons van 33 woningen niet meer gebruikt mochten worden totdat er een controle had plaatsgevonden. Bewoners waren daar niet blij mee. Sommigen verwijderden zelfs het slot uit hun balkondeur om afsluiting te voorkomen .

Van de andere 27 balkons zijn er vandaag uit voorzorg zeven gecontroleerd. "We grijpen de gelegenheid aan om een steekproef te doen", zegt de woordvoerder. "We zijn wel heel blij dat ze weer open mochten. Want we begrijpen dat het heel zuur is als je je balkon niet mag gebruiken met het mooie weer terwijl het om een ander soort hekwerk gaat."

Bewoners kregen na het ongeluk een brief waarin stond dat ze voorlopig niet meer op het balkon mochten: