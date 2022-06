GVB: laatste weken meer storingen op metrolijnen na software-update

Op de metrolijnen 51, 53 en 54 wordt vanochtend vanwege technische problemen met minder voertuigen gereden. Op metrolijn 50 was dat eerder op de ochtend ook het geval, maar daar wordt volgens de vervoerder inmiddels weer op volle sterkte gereden. Reizigers moeten rekening met een vertraging van maximaal twaalf minuten

"Sinds de ingebruikname van het nieuwe metrobeveiligingssysteem, CBTC, hebben we te maken met iets meer verstoringen dan voorheen. Met name op de oudere voertuigen", aldus GVB. "Eind mei is er een software-update geweest en zien we dat dit het aantal verstoringen nog iets hoger is geworden. We werken met man en macht om voldoende wagens te laten rijden."

Volgens GVB is er een speciale 'taskforce' in het leven geroepen om te achterhalen wat de verstoringen veroorzaakt. Vorig jaar zomer werd tijdelijk gestopt met het rijden met het nieuwe beveiligingssysteem nadat het metroverkeer meerdere keren voor een uur of langer moest worden stilgelegd.