Toch geen VVD'er in stadsdeelbestuur Zuid: "Gemiste kans"

De VVD gaat toch niet in op het aanbod van het college om deel te nemen aan het stadsdeelbestuur in Zuid. De partij had Stijn Nijssen naar voren geschoven om die rol in te vullen, maar een meerderheid van de stadsdeelcommissie wilde hem niet in het bestuur hebben.

Omdat de stadsdeelcommissie officieel alleen kan adviseren en de besluiten uiteindelijk door de raad worden genomen, was het nog geen gelopen race voor Nijssen. Zowel de politicus als de partij hebben echter zelf besloten om niet verder te gaan. "Ik keek er enorm naar uit om aan de slag te gaan in dit stadsdeel", laat Nijssen weten. Dat een meerderheid van de stadsdeelcommissie tegen zijn komst stemde, noemt hij 'een gemiste kans.' "Maar ik zal me met overtuiging blijven inzetten binnen de gemeenteraadsfractie van de VVD."

Statement VVD Gezien het negatieve advies van de stadsdeelcommissie en de daardoor ontstane politieke situatie moeten wij concluderen dat er ook bij de coalitiepartijen geen unanieme steun is voor hun eigen uitnodiging aan de VVD, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord, om een bestuurder te leveren voor stadsdeel Zuid. Daarmee is er in de ogen van de VVD onvoldoende draagvlak voor ene vruchtbare samenwerking.

Oppositie in bestuur Het komt niet vaak voor dat er voor het stadsdeelbestuur iemand wordt aangesteld die lid is van een oppositiepartij. Dit keer wilde het college daar verandering brengen. Vooral in stadsdelen waar andere partijen dan PvdA, D66 en GroenLinks tijdens de verkiezingen succes hadden. Zo werd in Zuidoost Vayhishta Miskin aangedragen. In Zuid, waar de VVD de grootste partij werd, had dat dus Nijssen moeten worden. Al snel bleek dat de stadsdeelcommissie niet zat te wachten op bestuurder die niet volledig achter het coalitieakkoord staat. "U heeft als gemeenteraadslid tegen dat akkoord gestemd", zei Jacques Bettelheim (PvdA) tijdens een vergadering over de benoemingen, "terwijl ik vermoed dat uw benoeming toen ook al een rol speelde." Ook de stadsdeelfractie van GroenLinks ergerde zich aan het idee. "Er is een fantastische bestuurder van GroenLinks in Zuid geweest die, op hele belangrijke punten van het coalitieakkoord, van de hoed en de rand weet. Hoe is dit in godsnaam mogelijk?", zei Floor Toot tijdens diezelfde vergadering.