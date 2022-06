In hoger beroep 18 jaar cel geeïst tegen verdachte coldcasezaak Patrick van Dillenburg

Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar cel geëist tegen Ad K., een medeverdachte in de zaak rond de moord op Patrick van Dillenburg. De verdachte werd vorig jaar door de rechtbank vrijgesproken, maar het OM besloot in hoger beroep te gaan.

Van Dillenburg verdween in 2002 spoorloos en is tot op de dag van vandaag niet gevonden. Lange tijd werden er geen verdachten aangehouden. Tot in 2019, toen eerst Ad K. en later ook Fred T. werden aangehouden. Beide verdachten werden door de rechter vrijgesproken. Fred T. is inmiddels overleden.

De aanhoudingen waren het resultaat van jarenlang undercoveronderzoek. Daarin lukte het de politie om een verklaring van Ad K. te krijgen, maar de manier waarop het die verklaring uitlokte, is omstreden. "Tijdens het traject slaagden twee agenten erin om een zakelijke en vriendschappelijke relatie op te bouwen met K. en zijn vriendin", stelt de rechtbank.

De agenten, die zich voordeden als succesvolle ondernemers, vertelden K. dat ze werk voor hem hadden, maar eisten daarvoor openheid over zijn verleden. K. verklaarde daarop meerdere keren dat hij, samen met iemand anders, de moord heeft gepleegd. Inmiddels komt hij op die verklaring terug en zegt hij dat hij op dat moment alleen maar stoer probeerde te doen.

'Ongeoorloofde uitvoering'

Volgens de rechtbank was de opsporingsmethode geoorloofd, maar de uitvoering niet. "Ten eerste is tijdens een van de gesprekken op ongeoorloofde wijze druk op de verdachte uitgeoefend. Hierdoor kwam hij feitelijk in een verhoorsituatie terecht, zonder dit zelf te weten en zonder de waarborgen die de wet bij dit soort verhoren voorschrijft." De rechtbank besloot de bekentenissen daarom ongeldig te verklaren, waardoor K. en T. werden vrijgesproken.

Justitie ging in hoger beroep, omdat het vindt dat de politie wél correct gehandeld heeft. Volgens het OM is Ad K. tijdens het traject zelf met een verklaring gekomen en heeft hij daar in latere gesprekken nog eens over uitgeweid. Volgens de aanklager kan het daarom niet zo zijn dat K. onder druk is gezet.

Het OM heeft na de uitspraak van de rechtbank aanvullend onderzoek gedaan naar de moord. Daarnaast kreeg de politie in 2021 een verklaring die volgens het OM "niet op zichzelf staat, maar past in het verhaal dat de verdachte tijdens het undercovertraject heeft verteld."