30 jaar cel geëist tegen verdachten liquidatie Amstelveen

Het slachtoffer werd in december 2019 door elf kogels geraakt. Zijn zoontje, op dat moment net terug van een zwemles, zat op de achterbank toen het gebeurde. Volgens het OM is de zaak "een schoolvoorbeeld van de verhardende en nietsontziende criminaliteit die meer en meer zichtbaar wordt in de samenleving."

Het OM ziet twee verdachten (21 en 27 jaar) als de schutters. Een derde verdachte, 24 jaar oud, zou de twee hebben geholpen door een peilbaken onder de auto van het slachtoffer te plaatsen. Daarmee zouden de schutters precies kunnen zien waar het slachtoffer zich bevond.

Zoontje

Omdat de drie verdachte nauw zouden hebben samengewerkt, eist het OM in het geval van de moord dezelfde straf. De twee schutters worden ook verdacht van poging tot moord op het zoontje, waardoor de eis in hun geval uiteindelijk hoger uitvalt. Volgens het OM wist het zoontje over het lichaam van zijn vader uit te stappen en zichzelf in veiligheid te brengen.

Dat de man voor de ogen van een 5-jarig kind werd doodgeschoten, rekenen de officieren van justitie de verdachten aan: “Het is bijna niet in te denken wat dit jongetje heeft moeten meemaken. De angst die hij moet hebben gevoeld toen voor zijn ogen zijn sterke vader werd gedood, zijn vader werd doorzeeft met kogels en van zijn vader letterlijk het hoofd werd ingeslagen”

Een 17-jarige jongen die de vluchtauto bestuurde, kreeg vorig jaar al twaalf jaar cel van de rechter. Tegen die uitspraak gaat het OM nog in hoger beroep. De andere drie verdachten horen op 25 juli wat de uitspraak van de rechter is.