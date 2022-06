Gewelddadige woningoverval op IJburg: "Bewoner heeft gevochten voor zijn leven"

Het slachtoffer is alleen thuis in zijn woning aan de IJburglaan, als er op dinsdagavond 7 december rond 23.30 uur wordt aangeklopt. Hij denkt dat het om een bezorger gaat en opent de deur. Maar dan wordt meteen duidelijk dat het foute boel is, want hij voelt dat er iemand hard tegen de deur duwt.

"De verwondingen herstellen, maar het veiligheidsgevoel in zijn eigen woning is ernstig aangetast"

Het slachtoffer wordt meerdere keren hard met een vuurwapen op zijn hoofd geslagen, waardoor hij begint te bloeden. Na een tijdje gaan de twee mannen er weer vandoor. Ze nemen onder meer vijf exclusieve horloges mee en laten het slachtoffer gewond achter. "Wat het slachtoffer heeft meegemaakt is extreem heftig en beangstigend", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Hij heeft echt gevochten voor zijn leven, waarbij hij meerdere verwondingen opliep. Die verwondingen herstellen, maar het veiligheidsgevoel in zijn eigen woning is ernstig aangetast."

Signalement

De eerste verdachte is een man van ongeveer 1 meter 80 lang, hij wordt geschat tussen de 18 en 20 jaar oud. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur en een smal postuur. Ook verdachte twee is een man met een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft donkere ogen en wenkbrauwen en wordt geschat tussen de 18 en 23 jaar oud. Ook hij is zo'n 1 meter 80 lang. Hij heeft een fors postuur en een opvallend grote puntneus, aldus het slachtoffer.

Verder zijn er foto's van twee van de gestolen horloges, een Rolex en een Breitling. Wellicht zijn deze ergens te koop aangeboden na 7 december. Ander mogelijk aanknopingspunt: de twee reden na de overval weg in een rode auto over de IJburglaan naar de kruising met de Haringbuisdijk.



"Wij willen heel graag weten wie er verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige overval", zegt Bannor. "Herkent u de verdachten of heeft u meer informatie over de horloges of de auto? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op."