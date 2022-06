Kruising Beemsterstraat-IJdoornlaan wordt verkeersveiliger: ''Het is echt gevaarlijk''

De werkzaamheden aan de kruising van de Beemsterstraat met de IJdoornlaan zijn gestart. Het kruispunt is een zogenaamde blackspot, een plek waar veel ongelukken gebeuren en moet daarom veiliger worden. Zo komt er onder andere meer ruimte voor fietsers om over te steken. De makers van Het Verkeer waagden zich op de kruising.

Voor autoverkeer en fietsers gelden omleidingen tijdens de duur van de werkzaamheden. Fietsers kunnen in sommige gevallen langs het werk, met de fiets aan de hand, over de stoep. Het werk moet dinsdag 12 juli om 16.00 uur klaar zijn.

Projectleider Frank Bruin vertelt ons dat drie hoofdzaken worden aangepakt. ''Het eerste is dat we een fietsstrook aanleggen zodat fietsers veilig over kunnen steken met het autoverkeer, tweede is dat de eilandjes, de middenheuvels, worden verbreed zodat de mensen er veilig kunnen staan en de eilandjes voldoen aan de regels. En het laatste is aan de andere kant van de kruising, daar gaan we een inritconstructie aanleggen zodat voor het verkeer duidelijk is dat de ventweg voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Beemsterstraat.''

Een fietser die twee keer per week via het kruispunt naar haar werk in de zorg moet bevestigt de gevaarlijke situatie daar. ''Sommige stukken zijn smal en aan de rechterkant had je geen fietspad en aan de linkerkant ook niet, je fietst gewoon op de weg.''

Een buurtbewoner die net verse vis heeft gehaald is blij met de aanpak. ''Het is af en toe met afslaand verkeer echt gevaarlijk. Ik vind het prima, er wordt hier zoveel gefietst. Ook mensen die het Waterlandgebied in willen fietsen, toeristen, die zijn al helemaal niet zo bekend met de verkeersregels hier.''

Ze heeft het nog niet gezegd of er fietst een stroom toeristen de stoep op. Op de vraag of het vervelend is dat fietsers de regels overtreden anwoordt hij: ''Een beetje vervelend, maar wij moeten toch mensen helpen.''