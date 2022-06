Gitaarsolo Amsterdamse Ramon belandt op nieuwe Drake-album: "Echt uitzonderlijk"

Op het gloednieuwe album van de Canadese hiphop-artiest Drake is een belangrijke rol weggelegd voor Amsterdamse muzikant Ramon Ginton. Zijn gitaarsolo is namelijk te horen op het nummer Tie That Binds, iets wat Ginton zelf in eerste instantie nauwelijks kon geloven. "Dit maak je echt maar een paar keer mee."

Ginton

In Nederland heeft Ramon Ginton (30), al een aardige carrière als muzikant opgebouwd. Hij is gitarist bij Deuxperience, de liveband van Ronnie Flex, en produceerde daarnaast muziek voor artiesten als Bokoesam, Boef, Ali B, Maan en Murda. Maar meewerken aan een album van iemand die zo bekend is als Drake, dat is ook voor Ginton nieuw. "Echt uitzonderlijk. Dit maak je echt maar een paar keer mee. Ook als je in de 'hoge league' zit, waar ik nog niet bij hoor, dan is het nog steeds niet vanzelfsprekend. En al helemaal niet met zo'n prominente gitaarsolo."

Uit bed gebeld Hoe hij dan toch op de nieuwe plaat van Drake terecht is gekomen? "Dat verhaal moet in mei 2021 begonnen zijn", vertelt Ginton, "Ik lag net in bed toen ik ineens door Carnage (een Amerikaanse DJ die veel met Drake samenwerkt, red.) werd opgebeld. Ik had hem een paar jaar eerder via Vlado, ook een Nederlandse producer, leren kennen. Carnage was in Amsterdam en vroeg of ik naar de Cruise Control-studio op het Rokin wilde komen. Het was denk ik 12 uur 's nachts, maar ik ben toch maar uit bed gestapt." Samen met Carnage zou Ginton vervolgens urenlang muziek opnemen, terwijl hij geen idee had wat er met het materiaal zou gebeuren. "Op een gegeven moment vroeg Carnage of ik wat wilde freestylen. Ik heb gewoon een hele lange solo gespeeld, met het idee dat ze er later kleine stukjes uit zouden halen. Verder heb ik er eigenlijk nooit meer naar omgekeken."

Quote "Je weet het nooit helemaal zeker. Voor Kanye West heb ik ooit ook een partij ingespeeld, maar uiteindelijk is die niet gebruikt." Ramon Ginton

Tot ongeveer een maand geleden, vertelt Ginton: "Eigenlijk precies dezelfde scène: wéér werd ik uit bed gebeld om naar de studio te komen." Wanneer Ginton in de studio aankomt, vertelt Carnage hem over die ene solo die hij speelde. "Vervolgens liet hij die beat horen. Gelijk hoorde ik dat dit het stuk was dat ik een paar maanden eerder had ingespeeld. Die hadden ze in zijn volledigheid erop gezet. Van wie het nummer was, wist Ginton op dat moment nog steeds niet. "Maar op een gegeven moment feliciteert Carnage me: 'Congratulations, you've made it on the Drake album'." Schrijver, producer en componist Hoewel Ginton totaal verrast was, bleef hij in het begin sceptisch: "Ik heb dit soort dingen vaker meegemaakt. Vooral in die 'hogere leagues' weet je het - tot het op Spotify staat - nooit helemaal zeker. Voor Kanye West heb ik ooit ook een partij ingespeeld voor Tell The Vision, een nummer dat op zijn nieuwe album Donda staat. Uiteindelijk is de versie waar ik op sta niet gebruikt."

Quote "Mijn DM was de afgelopen week echt helemaal vol. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt." Ramon Ginton

In dit geval lukte het Ginton wél om op het album te komen. "Ik was anderhalve week geleden aan het repeteren voor Pinkpop. Die volgende ochtend om 6.00 uur zou het album uitkomen. Ik heb Carnage toen nog gebeld om te vragen of het allemaal door zou gaan. 'It's gonna happen, bro' antwoordde hij. Ik heb die nacht geen oog dichtgedaan en om 6.00 uur heb ik het nummer gelijk gecheckt. Ze hebben me ook gewoon credits gegeven: als schrijver, producer en componist. Echt super sick." Gemixte ontvangst Drake staat bekend als één van de succesvolste artiesten van zijn generatie. Over het algemeen maakt hij hiphop, R&B en popmuziek, maar zijn laatste album heeft meer weg van een danceplaat. Dat valt niet bij alle fans en critici in de smaak. "Ik vind het juist heel nice ", zegt Ginton. "En dat zeg ik niet omdat ik er zelf op sta hoor. Het laatste album (Certified Lover Boy, red.) was voor mij niet heel spannend, een beetje alsof ik het album daarvoor opnieuw hoorde. Dat hij nu een keer iets anders maakt, vind ik eigenlijk wel dapper, want als je zo'n grote artiest bent, verwachten mensen iets van je." Het album van Drake is nog geen week uit, maar dat de Canadees een gigantisch bereik heeft, merkt Ginton nu al. "Mijn DM was de afgelopen week echt helemaal vol. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Vanuit de hele wereld zijn er mensen die me berichten, die me love geven." Een plekje op het album staat dus goed op het cv van Ginton, die in de toekomst vaker in het buitenland wil werken. Een verhuizing naar Amerika trekt hem alleen niet zo. "Heel misschien Londen, om aan reggae-muziek te werken. Want reggae en dancehall, daar ligt écht m'n hart."