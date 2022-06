Darkstore Gerard Douplein moet ook van rechter dicht

De darkstore van flitsbezorger Gorillas aan het Gerard Douplein in De Pijp moet vanaf morgennacht de deuren sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De gemeente besloot eerder al dat de darkstore dicht moest omdat het niet in het bestemmingsplan past.

De flitsbezorger had tijdens de zitting verschillende argumenten aangedragen om sluiting te voorkomen. Zo zei het bedrijf dat het ging om detailhandel. Maar de voorzieningenrechter is het daarmee oneens: artikelen worden alleen online aangeboden en klanten kunnen niet naar binnen lopen.

Nihil

Ook zei het bedrijf dat handhaving onevenredig was, omdat de gevolgen van de overtreding 'vrijwel nihil of beperkt' zouden zijn. Maar de rechter gaat daar ook niet in mee. Handhaving door de gemeente is namelijk niet bedoeld om de overlast te stoppen, maar wel om gebruik dat strijdig is met het bestemmingsplan te beëindigen.

"Voor het beëindigen van de overtreding is het nodig dat verzoekster (Gorillas, red.) het gebruik van het pand als darkstore met flitsbezorging staakt", schrijft de voorzieningenrechter in het vonnis. "Het is niet gebleken dat verzoekster daar zelf toe bereid is. In dat geval weegt het algemeen belang dat gediend is bij handhaving zwaarder dan verzoeksters belang bij het continueren van haar bedrijfsvoering."

Dwangsom

Het bedrijf krijgt nog wel een dag om de bedrijfsactiviteiten af te ronden en afspraken met leveranciers af te handelen. Op vrijdag 24 juni om 24.00 uur moet de darkstore gestopt zijn. Zo niet, dan volgt er een dwangsom van 20.000 euro.

De gemeente vindt dat de locatie niet in het bestemmingsplan past. Ook darkstores aan de Eerste Jacob van Campenstraat (Getir) en de Daniël Stalpertstraat (Zapp) moesten om die reden dicht. De darkstore aan de Daniël Stalpertstraat sloot inderdaad de deur. Getir stapte net als Gorillas naar de rechter en verbouwde het pand als 'winkel', vermoedelijk om wel als detailhandel te worden gezien. Die zaak dient volgende maand pas.