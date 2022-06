Stad NL V De Straten in de Rijswijkstraat: "Ayahuasca heeft mijn leven veranderd"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Rijswijkstraat in Nieuw-West.

“Naar groen kijken is helend voor mensen” vertelt Karin ons terwijl we haar planten bekijken. Karin is een docent koken met groene vingers en woont al elf jaar in de Rijswijkstraat. Door de openslaande deuren op de begane grond krijgt ze net als in de Jordaan de levendigheid van de straat mee. Dat koken Karins passie is wordt wel duidelijk als je naar de spullen in haar keuken kijkt: ze heeft een snijblok van een paar honderd euro en aan de muur hangt een pan ter decoratie. Redouan krijgt een lesje snijtechnieken: een échte chef houdt de vingers gekromd, maakt een walsende beweging en laat het mes sturen.

Als we de Rijswijkstraat weer inlopen kunnen we niet om de kleurrijke kledingwinkels heen. Een van deze winkels is van Satish en zijn familie. Hij werkt al vanaf zijn vijftiende in deze kleding groothandel en is hier trots op: “Mijn ouders zijn met helemaal niks naar Nederland gekomen”. Satish heeft ook minder leuke herinneringen aan deze straat en haatte het hier daarom vroeger. Toch is hij na verloop van tijd de winkel en de Rijswijkstraat gaan waarderen. Hij verdient het brood voor zijn kinderen met de winkel en werkt hier elke dag samen met zijn vrouw en moeder.

Boven de winkel van Satish woont Nilo. Dit huis is voor haar slechts een tussenstop want ze is toch vaak aan het reizen en ze wil hier eigenlijk niet al te lang blijven. Nilo heeft in 2017 een levensveranderende ervaring met ayahuasca gehad en ze heeft het inmiddels al meer dan twintig keer gebruikt. Ondanks dat sinds 2019 het bezit, de verspreiding, en de productie van ayahuasca in Nederland verboden is, gebruikt minder dan één procent van de Nederlandse bevolking het wel eens. Op papier had Nilo voor haar ervaringen met ayahuasca alles maar toch bleef ze zich afvragen of er niet meer was in het leven. Door het drinken van ayahuasca kwam Nilo in een hoger bewustzijn: “Je bent je heel erg bewust van wat er om je heen gebeurt en je kan de waarheid zien zoals hij is”.

