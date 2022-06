Podcastmakers hangen protestdoeken in de stad: "We zijn klaar met de huizenmarkt"

Podcastmakers Maike van Leeuwen en Folkert Coehoorn hebben een protestactie gehouden op verschillende plekken in de stad. Onder andere bij het Surinameplein, in de Kinkerbuurt en in de Marnixstraat hingen ze doeken op om de problemen van de wooncrisis aan te kaarten.

Daarom gaan ze in hun podcast ook in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van de woningmarkt. Hun zoektocht staat centraal, maar gaandeweg krijgen ze ook een nog beter beeld van de schrijnende situaties die de wooncrisis veroorzaakt. "Ik ben nog wel iets pessimistischer geworden denk ik", vertelt Maike van Leeuwen. "Uiteindelijk zijn het de verhalen van mensen, die je het meeste aangrijpen. Als je hoort hoeveel impact het heeft op individuen, daar word je niet heel vrolijk van."

De actie heeft alles te maken met de herlancering van de podcast 'In gelul kun je niet wonen'. De podcast is vernoemd naar de bekende uitspraak van PvdA-politicus Jan Schaefer en behandelt de zoektocht van de twee makers naar een woning in Amsterdam. "Een huurhuis voor Maike en een koophuis voor mij", legt Folkert Coehoorn uit. "We weten allemaal hoe moeilijk het is om een huis te vinden en wij hebben dat aan den lijve ondervonden. Wij zijn wel klaar voor verandering en we zijn wel klaar met de huizenmarkt. We vinden dat er wel wat mag gebeuren om het te veranderen."

Hotel

De podcast was eerst alleen te beluisteren achter een betaalmuur, maar om te vieren dat het nu ook op gratis platforms te vinden is, hebben de makers de spandoeken opgehangen. De gemaakte protestdoeken werden onder andere opgehangen bij een vastgoedinvesteerder en het vorig jaar gekraakte Hotel Marnix. "Er zijn destijds met heel veel poeha mensen uitgetrapt, letterlijk, die het pand gekraakt hadden omdat het zo lang leegstaat", volgens Folkert. "We zijn nu een aantal maanden verder en het staat nog steeds leeg. Daar storen wij ons aan."

Doeken snel weg

Hoewel de intentie was een krachtig statement te maken in de Marnixstraat hing het doek niet veel langer dan een minuut aan het voormalige, door krakers bestempelde, Hotel Mokum. Blijkbaar was het gebouw toch niet helemaal leeg. "Dit is het kortst hangende doek tot nu toe", lacht Folkert. Het doek werd verwijderd door, vermoedelijk, een bouwvakker die in het pand aanwezig was.

Ook bij een vastgoedinvesteerder bij Sloterdijk hingen de makers een doek op, maar daar was een beveiliger van het pand ook binnen enkele minuten bij. De doeken gingen dus snel verloren, maar de podcast is nog niet afgelopen. Deze stopt pas als beiden een huis hebben gevonden. Hoewel Maike daarin inmiddels is geslaagd, zoekt Folkert nog verder. De gehele zoektocht van de makers van de 'In gelul kun je niet wonen-podcast' is op verschillende streamingsdiensten te beluisteren.