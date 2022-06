Fietser zwaargewond na ongeluk op de Middenweg

Op de Middenweg is een fietser zwaargewond geraakt na een botsing met een auto. De fietser is ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is ‘volgens procedure’ meegenomen naar het politiebureau, laat een woordvoerder weten. Het is niet bekend hoe het ongeluk plaats kon vinden. Over de toestand van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken.

Op dit moment wordt er op de Middenweg sporenonderzoek gedaan. Daarnaast hoort de politie getuigen en worden beelden van bewakingscamera’s bekeken.