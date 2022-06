Dagboek van Anne Frank vandaag 75 jaar geleden voor het eerst uitgegeven

Vandaag precies 75 jaar geleden, op 25 juni 1947, werd het eerste dagboek van Anne Frank uitgegeven. Ter gelegenheid hiervan is er vanaf vandaag een expositie in het Anne Frank Huis.

Op haar dertiende verjaardag krijgt Anne Frank het inmiddels wereldberoemde dagboek. Nog geen maand later vlucht de familie Frank naar de plek die nu bekend staat als het achterhuis. Hier zitten ze twee jaar ondergedoken tot de nazi's in 1944 hun schuilplaats ontdekken en alle onderduikers arresteren.

Gedurende de twee jaar schrijft Anne Frank in haar dagboek. Ook zij zelf fantaseert er dan al over om haar verhaal te publiceren: "Stel je eens voor hoe interessant het zou zijn als ik een roman van het achterhuis uit zou geven."

Anne's vader Otto Frank is de enige die de oorlog overleeft. Hij keert in 1945 terug naar Amsterdam, waar hij het dagboek van zijn dochter aantreft. Otto besluit om Anne's dagboek te publiceren. Op 25 juni 1947 verschijnt Nederlandse uitgave. Hiermee komt Anne's wens ruim twee jaar na haar overlijden alsnog uit.

De tentoonstelling

De nieuwe tijdelijke expositie in het Anne Frank Huis neemt de bezoeker mee door de geschiedenis van Het Achterhuis en schetst zo de enorme impact die het dagboek heeft achtergelaten. Zo bracht het dagboek door de jaren heen fiilms en voorstellingen voort en is het verhaal ook nu nog niet aan relevantie verloren.

In 1950 volgde ook een Franse en een Duitse uitgave van het dagboek. In 1952 werd het boek in het Engels gebubliceerd. Vandaag de dag staat de teller op ruim 70 vertalingen. Wereldwijd werden er in de afgelopen 75 jaar zo'n 25 miljoen exemplaren van Het Achterhuis verkocht.