Mauritskade dit weekend afgesloten: ''Je kunt niet in een keer de Wibautstraat op''

Het nieuwe gebouw van de HvA, op de kop van de Wibautstraat, is af. Na de zomer kunnen studenten gebruik gaan maken van het Jakoba Mulderhuis. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de openbare ruimte rondom het nieuwe gebouw in te richten. Aankomend weekend vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan het asfalt op de Mauritskade. Dit betekent dat een deel van de straat is afgesloten tot maandagochtend 05.00 uur.

De makers van Het Verkeer spreken omgevingsmanager Willemijn Luchtenbelt bij het nieuwe HvA gebouw. ''We zijn nu de openbare ruimte aan het inrichten'', legt ze uit. ''De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van groen aan de voorkant van het gebouw, het maken van zitgelegenheid en het terugbrengen van kabels en leidingen.'' En dat is niet alles. ''We gaan ook het fietspad, die hier al een tijdje weg is, opnieuw aanleggen.''

''Dit weekend hebben we speciale werkzaamheden aan de Mauritskade'', legt Luchtenbelt uit. ''Er vinden herstelwerkzaamheden plaats aan het asfalt. ''En om dat te kunnen doen wordt eerst het asfalt gereinigd. Die voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang als we een kijkje nemen. ''Met deze machine reinig ik het asfalt zodat de lijmlaag voor het nieuwe asfalt weer goed kan hechten'', vertelt één van de werkmannen. Afsluiting Mauritskade

Autoverkeer moet er dit weekend rekening mee houden dat afrit Mauritskade naar het Rhijnspoorplein is afgesloten. ''Je kunt dus niet in één keer de Wibautstraat op'', aldus Luchtenbelt. De omleiding wordt aangegeven met gele borden. De afsluiting gaat in op vrijdagavond 24 juni 20.00 uur en duurt tot maandagochtend 27 juni 05.00 uur. De werkzaamheden aan de openbare ruimte zijn naar verwachting voor het nieuwe collegejaar klaar. ''Dan kunnen alle studenten gebruik maken van een heel nieuw HvA gebouw'', sluit Luchtenbelt af.