Celstraf voor man die op Centraal Station in bil van handhaver kneep

De vrouwelijke handhaver werd op 15 maart van dit jaar bij een ingang van het station hard in haar bil geknepen door een voorbijganger. De aanranding was op camera vastgelegd. Maar tijdens de zitting zei de man dat hij het knijpen op verzoek van een vriend deed. Die vriend zou tegen hem hebben gezegd dat de handhaver zijn vriendin was. Hij mocht haar aanranden en zou er dan geld voor krijgen.

De rechtbank gaat niet mee in dit verhaal. Niet alleen omdat de man pas tijdens de zitting dit verhaal vertelt, maar ook omdat er geen aanknopingspunten zijn die dit verhaal ondersteunen. Zelfs als het waar is, zou het zijn handelen richting het slachtoffer niet rechtvaardigen, vindt de rechter. De 39-jarige man had al een strafblad, wat in zijn nadeel is in deze straf.

De rechter oordeelt dat de man schuldig is aan aanranding, omdat hij met zijn daad de 'grenzen van het betamelijke' heeft overschreden. "Verdachte heeft geen respect getoond voor het zelfbeschikkingsrecht van het slachtoffer en heeft een inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit", aldus de rechtbank. Daarnaast heeft de handhaver dit volgens de rechtbank als zeer onplezierig ervaren, wat zou blijken uit haar verzoek tot schadevergoeding.