Veld AFC verplaatst: Zuidas krijgt nieuwe buurt met veel hoogbouw

Het vijfde en laatste veld van de Amsterdamsche Football Club (AFC) is onlangs verplaatst. Naast de sportvereniging kan daardoor een nieuwe woonbuurt komen.

De buurt krijgt 1350 woningen en komt tussen de sportvelden en de De Boelelaan te liggen. Op het ontwerp is te zien dat sommige appartementencomplexen en kantoren een vergelijkbare grootte hebben als het deel van de Zuidas rond de Gustav Mahlerlaan.

De Zuidas zal door de nieuwe buurt dus uiteindelijk een stuk groter ogen. Volgens de gemeente ging er een 'logistieke puzzel' aan de verplaatsing van het sportveld vooraf. "Zo kon het laatste AFC-veld pas worden aangelegd nadat de torenkranen op deze plek – gebruikt voor de afbouw van het pal naastgelegen Valley – geweken waren."

Ondergeschikt

De wijk moet 'autoluw', 'groen' en 'gemengd' worden. "Verblijven, ontmoeten, bewegen en spelen staan centraal in het plan voor deze buurt. Het autoverkeer is ondergeschikt, wat bijdraagt aan een veilige woonomgeving. Auto’s zijn daarom niet toegestaan in de openbare ruimte."

40 procent van de 1350 woningen moet uit sociale huur bestaan, 40 procent uit middeldure huur en 20 procent mag verkocht worden. Het ontwikkelen van de buurt begint in 2023, de laatste woningen en kantoren zullen pas rond 2035 zijn opgeleverd.