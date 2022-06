Oprichter moskee Al-Kabir overleden: "Dit soort mannen maken ze niet meer"

Mohamed Echarrouti, de oprichter van moskee Al-Kabir aan de Weesperzijde in Oost, is vannacht overleden. Hij stond bekend als een progressieve moslim die altijd bereid was de gemeenschap te helpen.

Fatima Elatik, voormalig stadsdeelvoorzitter in Oost, kende hem al sinds ze een paar jaar oud was. "Het was een superlieve man, die altijd bezig was met de samenleving te dienen", vertelt ze. Volgens Elatik zag hij het als zijn religieuze opdracht om de deuren van de moskee te openen. "De Joodse gemeenschap, het COC, de koning, de koningin, wie is er niet geweest?"

Echarrouti zette zich ook in voor de positie van de vrouwen. "Hij was pro-vrouw. Ik zei wel eens tegen hem, je bent een feminist", vertelt Elatik. Ondernemer Rahma el Mouden, die hem al tientallen jaren kende, herkent dat beeld. "Hij was toegankelijk voor iedereen en nooit afstandelijk. Normaal moet je er altijd rekening mee houden als je een gebedshuis bezoekt of je iemand wel of geen hand kon geven, maar dat was bij hem niet. Iedereen kon hem spreken."

Zowel Elatik als El Mouden denken dat de Al-Kabir de eerste grote moskee in de stad was. "Als je het vroeger over een moskee in Amsterdam had, dan had je het over Al-Kabir", vertelt El Mouden. "Hij had altijd een lach op zijn gezicht, dat was heel bijzonder. Want we zijn allemaal mensen en hebben soms onze dag niet, maar hij lachte altijd."