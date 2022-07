Herdenking afschaffing slavernij en de Bigi Spikri vandaag live op AT5

Vandaag wordt er herdacht dat Nederland op 1 juli 1863 de slavernij afschafte in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. AT5 zendt de nationale herdenking in het Oosterpark live uit vanaf 13.00 uur, en volgt ook de Bigi Spikri, de kleurrijke optocht door de stad die daaraan vooraf gaat, live vanaf 11.00 uur.

Sinds de onthulling van het slavernijmonument op 1 juli 2002 vindt er elk jaar een herdenking plaats in het Oosterpark. Op die plek bood burgemeester Halsema vorig jaar excuses aan voor de rol die Amsterdam speelde in het slavernijverleden. De ceremonie begint om 13.00 uur in aanwezigheid van onder anderen vertegenwoordigers van het kabinet, de gevolmachtigde ministers van Curaçao, St. Maarten en Aruba, de ambassadeurs van Suriname, Ghana en Zuid-Afrika en burgemeester Halsema.

De Bigi Spikri is de jaarlijkse optocht door de stad die aan de herdenking vooraf gaat. Vanaf 11.00 uur lopen de deelnemers vanaf de Stopera naar het Oosterpark in traditionele kledij om de afschaffing van de slavernij te herdenken én te vieren. Bigi Spikri betekent letterlijk 'grote spiegel'. Tijdens een jaarlijkse feestelijke parade in Suriname liepen de uitgedoste mensen langs de winkeletalages van Paramaribo. De etalageruiten dienden als grote spiegels, waarin zij zichzelf bewonderden.