Fietser (64) overleden na aanrijding met taxi Middenweg

Een 64-jarige man is afgelopen zaterdag in het ziekenhuis om het leven gekomen na een aanrijding met een taxi op de Middenweg in de Watergraafsmeer. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Het ongeluk vond afgelopen donderdag plaats.

De 64-jarige fietser kwam ter hoogte van de kruising met de Van 't Hofflaan en de Middenweg in botsing met een taxi en raakte daarbij zwaargewond. De man is ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij afgelopen zaterdag aan zijn verwondingen overleden.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Volgens de politie wordt daar op dit moment nog onderzoek naar gedaan. De chauffeur van de taxi is op het politiebureau verhoord. Ook is er de sporenonderzoek gedaan en heeft de politie beelden van bewakingscamera's bekeken.