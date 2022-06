Taxidienst RMC laat André (73) vijf uur wachten in de nacht: "Ik werd opgehaald om half zes"

Een avondje uit is zaterdag voor André van Ham uit Oost in een fiasco geëindigd. Na een bezoek aan een voorstelling op de Zeedijk bestelde hij een taxi van RMC naar huis. Deze kwam nooit opdagen en het kostte hem ruim vijf uur om thuis te komen.

Van Ham heeft contact gezocht met RMC, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanvullende openbare vervoer in de stad, maar na 1.00 uur is er geen personeel meer aanwezig. Toen ook het café dichtging werd de situatie voor Van Ham nog vervelender. In de regen verplaatste hij zich, ondanks zijn fysieke beperkingen, naar een nabijgelegen hotel waar hij in de lobby mocht wachten. De hoop op een auto van RMC had hij opgegeven, maar een taxi via een reguliere aanbieder was ook niet te krijgen.

"Op een gegeven moment was het appje blanco, toen heb ik het RMC gebeld en gezegd dat ik de reservering niet meer zag staan. Ze zeiden: 'maakt u zich geen zorgen, uw auto komt ietsje later, maar hij komt eraan. We hebben storing in het systeem, maar u staat genoteerd voor 0.45 uur. Dat kan 1.00 uur worden.'" De taxi kwam echter nooit opdagen.

Na de voorstelling bij Mascini op de Zeedijk besluit Van Ham, die niet goed ter been is, nog een drankje te drinken bij proeflokaal De Ooievaar, om daar op de bestelde taxi te wachten. "Ik keek in mijn appje en zag mijn rit ook bevestigd", blikt hij terug.

"Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik in een rare situatie verkeerde, maar dan word je weggezet als een klein kind eigenlijk", geeft hij aan. "Ik vroeg om hulp, het was een hulpvraag en dat werd genegeerd." Een woordvoerder van de politie laat weten geen mogelijkheden te hebben om te achterhalen wat er zich heeft afgespeeld op zaterdagnacht. Wel belooft ze contact op te nemen met Van Ham om het voorval te bespreken.

Enkele jaren geleden maakte Van Ham hetzelfde mee. "In een rolstoel op het Koningsplein om kwart over drie 's nachts. Ik zou om één uur opgehaald worden en ik stond er om 3.00 uur nog", vertelt hij. Toen schakelde hij de politie in, die hem vervolgens thuis heeft afgezet. Zaterdag probeerde hij dat opnieuw, maar nu minder succesvol.

Drukker dan normaal

Inmiddels zat Van Ham nog altijd in de lobby van het hotel en werd daar geprobeerd via de reguliere weg een taxi te regelen. Uiteindelijk lukt dat via TCA. "Toen werd ik opgehaald om half zes, tien voor zes was ik thuis en toen stortte ik even in", vertelt hij. Vandaag heeft hij een klacht ingediend bij RMC.

Een woordvoerder van taxibedrijf RMC laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat het zaterdagnacht drukker was dan normaal en betreurt de gang van zaken. Door de drukte is TCA gevraagd de rit over te nemen, iets dat gebruikelijk is. In dit geval ging het mis, omdat het TCA door de grote drukte niet lukte om een vrije auto te vinden voor Van Ham.