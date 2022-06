Meer accu's in brand: "Woonkamer geen goede plek om elektrische fiets op te laden"

"Het aantal branden en gebruik van accu's zien we toenemen, maar we zien geen verandering in gedrag"

"We maken ons zeker zorgen", zegt Ron Hendriks, Officier van Dienst bij de brandweer. "We zien het aantal branden hieraan gerelateerd toenemen. Het gebruik van accu's zien we toenemen. Maar uiteindelijk zien we nog geen verandering in gedrag."

Elektrische apparaten worden bijvoorbeeld opgeladen met goedkope kabels of op kleding of kussens gelegd, waardoor ze hun warmte niet voldoende kwijt kunnen. Ook de woonkamer is volgens de brandweer geen goede plek voor een elektrische accu van een step of fiets, omdat dit soort branden snel ontstaan en je dan halsoverkop moet vluchten.